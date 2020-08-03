 

Советовавший «поменьше питаться» депутат задекларировал доход в 4 копейки

03.08.2020, 9:53, Новости дня

Депутат Свердловской области Илья Гаффнер, который прославился скандальным советом россиянам «поменьше питаться» в кризис, заработал за прошлый год 4 копейки, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального парламента.

Согласно документу, годовой доход депутата составил 0,04 рубля. В пользовании у Гаффнера есть только квартира площадью 66,6 квадратных метров. Также у него есть три несовершеннолетних ребенка, у каждого из которых в пользовании по одной квартире площадью от 80 до 239 «квадратов», передает РИА «Новости».

В феврале 2016 года суд по заявлению Россельхозбанка начал реструктуризацию долгов Гаффнера. За время процедуры банкротства к депутату были заявлены требования РСХБ и Сбербанка на 169 млн рублей. В мае 2019 года арбитражный суд завершил процедуру реализации имущества Гаффнера, но не освободил его от обязательств перед кредиторами. Такое решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции, а в феврале 2020 года – Верховный суд России.

Гаффнер стал широко известен в январе 2015 года, когда участвовал в проекте «Народный контроль» партии «Единая Россия». Жители жаловались депутату на резкий рост цен на продукты первой необходимости. Гаффнер заявил, что, если россиянам не хватает денег, надо просто задуматься о собственном здоровье и, например, поменьше питаться.





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