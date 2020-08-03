 

Ядерный реактор ледокола «Ленин» поднимут со дна океана

03.08.2020, 9:53, Новости дня

Госкорпорация «Росатом» планирует за восемь лет поднять со дна Северного Ледовитого океана у берегов РФ наиболее радиационно-опасные объекты – реакторы с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) с затонувших атомных подлодок и ледокола «Ленин».

«Даже крайне низкая вероятность утечки радиоактивных материалов из этих объектов – это неприемлемые риски для экосистем Арктики», – сообщили ТАСС в «Росатоме». 

Отмечается, что на дне Северного Ледовитого океана находятся порядка 18 тыс. затопленных объектов.

По данным специалистов, 95% из них не представляют радиационной опасности, но для 5% (1 тыс. объектов) «характерны более высокие уровни гамма-излучения».

Наибольшую опасность могут представлять реакторы с ОЯТ подводных лодок К-11, К-19 и К-140, две целые подводные лодки К-27 и К-159 и отработавшее топливо из реактора ледокола «Ленин». 

«Поднятие всех шести объектов, их безопасная транспортировка на место утилизации и подготовка к длительному хранению займет не менее восьми лет», – отметили в госкорпорации.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов. 





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