Названы простые способы ускорения обмена веществ

03.08.2020, 9:53, Разное

Диетолог Михаил Гаврилов рассказал, как можно быстро похудеть и ускорить метаболизм. Необходимо следить за количеством потребления белка и сложных углеводов. Кроме того, нужно обеспечить себе здоровый сон определенной продолжительности.

Для ускорения метаболизма является важным достаточное потребление белка. Он важен для продуцирования ферментов и гормонов, ответственных за активацию обменных процессов. Белковые продукты у желающих сбросить лишний вес в рационе должны заниматься 35%. Лучшим из них являются баранина, курица, индейка, бобовые, говядина.

По словам диетолога, не стоит совсем отказываться от углеводов. Слишком большое количество белка способно вызывать смещение кислотно-щелочного баланса. В результате снижается число ферментов, принимающих участие в сжигании жира. Углеводы предпочтительно получать с фруктами и овощами. Дневная норма составляет до 500 граммов. Лучше умеренно употреблять злаки, даже если они являются цельнозерновыми.

Существует еще один способ ускорения обмена веществ есть небольшими порциями шесть раз в день. Рекомендуется не лишать себя сна, поскольку во время этого типа отдыха происходит выработка гормонов, влияющих на расщепление жиров. Не последнее место занимает двигательная активность. Во время получасовой прогулки пешком, нужно менять темп с медленного на более ускоренный.