Сафронова перевели в камеру к обвиняемому в терроризме

03.08.2020, 9:48, Новости дня

После завершения карантина, связанного с подозрением на коронавирус, Ивана Сафронова перевели в камеру с другим заключенным, им оказался выходец из Таджикистана, обвиняемый в терроризме и экстремизме.

О появлении у Сафронова соседа сообщила член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович. Сокамерником журналиста оказался фигурант дела о терроризме и экстремизме, который уже давно находится под арестом. Ему запрещено называть свою фамилию. По некоторым данным, он выходец из Таджикистана, мусульманин и исправно совершает намаз пять раз в день, пишет «Коммерсант».

Внешне он не выглядит угрожающе – невысокого роста и щуплый. Однако Литвинович отметила, что предполагаемый террорист чрезвычайно схож с арестантом, которого члены ОНК недавно видели в карцере, куда тот был помещен за драку с другим заключенным. Это обстоятельство встревожило членов наблюдательной комиссии, они намерены вскоре посетить Сафронова еще раз.

В окружении Сафронова допускают, что соседство с проблемным сокамерником может быть формой давления на журналиста. Впрочем, пока Иван проблем с соседом, с которым они сидят вместе уже три дня, не испытывает.

В целом журналист выглядел при встрече бодро и передавал на волю привет. По его словам, он за последние дни получил около 15 писем, дошли до него и посылки, но недельный «вирусный» карантин доставил ему и проблемы: гулять и в душ не выводили, лишь изредка заходили врачи.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». После ареста Сафронов находился в камере один. Сначала это было связано с традиционным карантином, обязательным для всех вновь поступивших заключенных, затем журналиста проверяли на наличие коронавируса. Тесты дали отрицательный результат, и господина Сафронова перевели в обычную камеру.

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Лариш отрицает свою связь со спецслужбами.

Сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью.