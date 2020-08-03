 

Сафронова перевели в камеру к обвиняемому в терроризме

03.08.2020, 9:48, Новости дня

После завершения карантина, связанного с подозрением на коронавирус, Ивана Сафронова перевели в камеру с другим заключенным, им оказался выходец из Таджикистана, обвиняемый в терроризме и экстремизме.

О появлении у Сафронова соседа сообщила член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович. Сокамерником журналиста оказался фигурант дела о терроризме и экстремизме, который уже давно находится под арестом. Ему запрещено называть свою фамилию. По некоторым данным, он выходец из Таджикистана, мусульманин и исправно совершает намаз пять раз в день, пишет «Коммерсант».

Внешне он не выглядит угрожающе – невысокого роста и щуплый. Однако Литвинович отметила, что предполагаемый террорист чрезвычайно схож с арестантом, которого члены ОНК недавно видели в карцере, куда тот был помещен за драку с другим заключенным. Это обстоятельство встревожило членов наблюдательной комиссии, они намерены вскоре посетить Сафронова еще раз.

В окружении Сафронова допускают, что соседство с проблемным сокамерником может быть формой давления на журналиста. Впрочем, пока Иван проблем с соседом, с которым они сидят вместе уже три дня, не испытывает.

В целом журналист выглядел при встрече бодро и передавал на волю привет. По его словам, он за последние дни получил около 15 писем, дошли до него и посылки, но недельный «вирусный» карантин доставил ему и проблемы: гулять и в душ не выводили, лишь изредка заходили врачи.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». После ареста Сафронов находился в камере один. Сначала это было связано с традиционным карантином, обязательным для всех вновь поступивших заключенных, затем журналиста проверяли на наличие коронавируса. Тесты дали отрицательный результат, и господина Сафронова перевели в обычную камеру.

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Лариш отрицает свою связь со спецслужбами. 

Сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / ПЦУ и УПЦ МП решили не проводить крестный ход по случаю годовщины крещения Киевской Руси

28.07 / Политолог: Кучме надо было уходить вовремя, а не работать «фиговым листком»

06.07 / Госдеп США одобрил продажу Литве вертолетов Black Hawk

30.07 / Трамп встретился с семьей военнослужащей, убитой на базе Форт-Худ

01.07 / Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса

30.06 / Король Бельгии осудил колонизацию Конго при Леопольде II

24.07 / Под Киевом расстреляли киевского бизнесмена Плекана, рядом с ним находился семилетний сын

23.07 / Вода на всех пляжах Киева не соответствует санитарным нормам

29.06 / Das Erste – информатора немецкой разведки обвиняют в шпионаже в пользу Китая

01.07 / В Украине опять менее 700 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных приблизилось к 45 тыс.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска