 

“Сделали хуже себе, а не России”. Тихановская прокомментировала подозрения в связях ее мужа с задержанными наемниками “Вагнера”

03.08.2020, 9:31, Новости дня

Подозрениями о связях белорусского оппозиционного блогера Сергея Тихановского с наемниками российской частной военной компании “Вагнер”, задержанными на прошлой неделе, власти Беларуси сделали хуже только себе. Такое мнение высказала жена Тихановского, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью KP.RU, которое вышло 1 августа.

“Я не знаю, как они собираются из всего этого выкручиваться… И очереди на границе, и напряжение между Россией и Беларусью. Они сделали хуже себе, а не России”, – сказала она.

По словам Тихановской, она и ее муж выступают против действущего президента Александра Лукашенко, но “не чувствуют в этом никакой России”.

Кроме этого, жена блогера отвергла информацию, что на их даче нашли деньги, якобы переданные из России.

“У нас же шутка ходит – у Тихановского нашли деньги за диваном, а у [белорусского банкира Виктора] Бабарико – диван за деньгами. Ну кто в это поверит?”, – сказала она.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Многие из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов. 1 августа их арестовали.

Лукашенко 29 июля заявил, что необходимо обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили ситуацию с появлением боевиков ЧВК “Вагнер” в Беларуси.

30 июля Следком Беларуси заявил, что задежанные наемники “Вагнера” и оппозиционные блогеры Тихановский и Николай Статкевич проходят по одному и тому же делу, открытому по факту приготовления к массовым беспорядкам (ст. 13, ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Тихановский – белорусский блогер и оппозиционер. Он был претендентом в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации. Тогда он решил предложить кандидатуру своей жены Светланы – и ее зарегистрировали. Самого Тихановского задержали 29 мая на пикете в Гродно в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в “организации действий, грубо нарушающих общественный порядок”. 29 июля ему продлили арест на два месяца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / В чешском аналитическом центре опровергли связь с Сафроновым

20.07 / Беларусь назначила Олега Кравченко послом в США

25.06 / В Крыму объяснили правила заселения в номера неженатых пар

30.07 / Путин назвал непростой экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском

13.07 / В Азербайджане оценили угрозу боев на границе с Арменией для стратегических нефтепроводов

22.07 / В Кремле раскрыли детали разговора Путина с премьером Греции

07.07 / Эсминец ВМС США Porter ушел из Черного моря

22.07 / США выплатит вознаграждение по $1 млн за двух украинских хакеров

01.08 / Консул заявил о тенденциозности действий Минска в ситуации с арестом россиян

05.07 / Партия хорватского премьера лидирует на выборах в парламент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска