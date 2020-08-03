Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Украине немного снизился
03.08.2020, 9:31, Новости дня
За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 990 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
До сегодняшнего дня в Украине пять суток подряд число новых случаев превышало 1000. Накануне этот показатель составлял 1112.
Общее число подтвержденных случаев достигло 73 158, 1738 человек скончались (+13 за последние сутки), 39 876 пациентов выздоровели (+333). Продолжают болеть 31 544 человека.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Винницкая область – 2815;
Волынская область – 3949;
Днепропетровская область – 1438;
Донецкая область – 898;
Житомирская область – 1948;
Закарпатская область – 5318;
Запорожская область – 846;
Ивано-Франковская область – 4914;
Киев – 8554;
Киевская область – 3845;
Кировоградская область – 711;
Луганская область – 128;
Львовская область – 9921;
Николаевская область – 642;
Одесская область – 3482;
Полтавская область – 459;
Ровенская область – 6270;
Сумская область – 541;
Тернопольская область – 3113;
Харьковская область – 3950;
Херсонская область – 230;
Хмельницкая область – 1189;
Черкасская область – 954;
Черновицкая область – 6143;
Черниговская область – 900.
Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской (138), Ивано-Франковской (119) областях и в Киеве (102). Ни одного случая не зарегистрировано в Донецкой, Полтавской, Херсонской и Луганской областях.
В Центре общественного здоровья сообщили, что в больницах Украины с COVID-19 находятся 4772 человека, из них 125 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.
За сутки исследовано 8532 образца методом полимеразной цепной реакции.
Протягом доби підтверджено 990 випадків COVID-19. Усього підтверджено 73 158 випадків, з них 39 876 одужали, 1738 людей…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 2. august 2020
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 3 августа коронавирусом в мире заразилось 18 019 472 человека. Жертвами COVID-19 стали 688 369 человек, выздоровело 10 649 111 человек.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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