ФСБ задержала 42 подпольных оружейника

03.08.2020, 9:30, Новости дня

Сотрудники ФСБ провели крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, задержав 42 человека и выявив 22 подпольные мастерские по модернизации оружия, оснащенные 3D-принтерами, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией в 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны», – сообщили в ФСБ, передает ТАСС.

По информации спецслужбы, в ходе спецоперации пресечена деятельность 22 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов. В ФСБ сообщили, что мастерские были оснащены специализированным оборудованием, в том числе 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением.

Спецоперация проводилась в Москве, Московской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской и Кемеровской областях.

«По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», – сообщили в ФСБ.

В результате из незаконного оборота изъято 179 единиц боевого и гражданского огнестрельного оружия, а также оружия с восстановленными боевыми свойствами. Среди изъятого пулемет ПКМ, автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы ППШ, ППС, «Кедр», МР-40, SA, МР-5, винтовки и карабины Мосина, СВТ, СКС, СВД, «Сайга», «Тигр», Mauser, AR-15, М-16, AUG, GM-15, POF, Barret. Также изъяты пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, АПС, Коровина, Grand Power, Glock, Colt, Mauser, Parabellum, Walther, Luger, Beretta, Norinco, Taurus, револьвер системы Нагана, а также 17 ручных гранат «Ф-1», РГД-5, РГО, РГН, около 15 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 110 детонаторов различных модификаций, свыше 80 тыс. патронов различного калибра, большое количество основных частей и комплектующих оружия (стволы, барабаны, затворы, ударно-спусковые механизмы).