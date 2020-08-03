Республиканцы: решение о закрытом голосовании по выдвижению Трампа – не окончательное

03.08.2020, 9:20, Новости дня

Голосование по повторному выдвижению Дональда Трампа на пост президента США пройдет позднее в этом месяце в закрытом режиме, без присутствия прессы. Об этом заявила в субботу представитель национального съезда Республиканской партии, объяснив решение эпидемией коронавируса.

Однако представитель Национального комитета Республиканской партии выступил с иным заявлением, подчеркнув, что окончательное решение пока не принято, а варианты освещения этого события СМИ и организационные моменты еще обсуждаются. Представитель не был уполномочен обсуждать этот вопрос публично и выступал на условиях анонимности.

Хотя Трамп в июле отменил публичные компоненты съезда во Флориде, сославшись на рост случаев вируса по всей стране, 336 делегатов должны собраться в Шарлотте, штат Северная Каролина, 24 августа, чтобы официально проголосовать за выдвижение Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Партийные съезды традиционно являются огромной удачей для медиа, поскольку партии стремятся привлечь внимание к этим мероприятиям, чтобы распространить свои идеи среди как можно большего числа избирателей. Если решение Республиканской партии утвердят, то это будет первый партийный съезд по выдвижению кандидатов в современной истории, закрытый для журналистов.

«Учитывая ограничения в области здравоохранения и ограничения, действующие в Северной Каролине, мы планируем, что мероприятия в Шарлотте с пятницы 21 августа по понедельник 24 августа будут закрыты для прессы», – заявила представитель съезда.

«Мы будем рады сообщить вам в случае, если ситуация изменится, но мы работаем в тех параметрах, которые установлены штатами и местными органами в том, что касается количества людей, которые могут участвовать в мероприятиях», – добавила она.

Об этом решении первым сообщило издание Arkansas Democrat-Gazette.

В частном порядке некоторые республиканские делегации упоминали об организационных проблемах, связанных с поездками в другой город, отмечая, что все больше юрисдикций вводят обязательный карантин для путешественников, возвращающихся из штатов, где произошел всплеск заболеваемости.

Некоторые делегаты в Шарлотте будут голосовать по доверенности от имени более 2500 официальных делегатов съезда. Запасные делегаты и гости на съезд допущены не будут.