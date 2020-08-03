Ученые сообщили о сроках наступления глобальной катастрофы

03.08.2020, 9:17, Разное

Ученые предупредили человечество о грядущей катастрофе, связанной с мировым потопом. При этом произойти она должна не в отдаленном будущем, а в ближайшие сто лет, результаты нового исследования специалисты опубликовали в научном журнале Nature.

По словам ученых, уже сегодня можно заметить, что приливы, наводнения и другие стихийные бедствия становятся более разрушительными. А к 2100 году многие прибрежные территории уйдут под воду. Согласно предварительным оценкам, данные районы окажутся затопленными на 50%. В первую очередь потопы угрожают регионам, находящимся в 10 метрах над уровнем моря. Сейчас там проживают 287 млн человек.

К 2100 году от потопов могут пострадать такие штаты, как Вирджиния, Мэриленд и Северная Каролина. Кроме того, в результате затопления своих территорий могут лишиться Индия, Бангладеш, Китай, Австралия, Франция и Германия. Но максимальный ущерб наводнения нанесут Британии. Уже сегодня эксперты посчитали, что убыток стран в связи с катаклизмами составит не менее 14 триллионов долларов или 20% от мирового ВВП.