 

Китайский седан Hongqi H9 получил длиннобазную версию

03.08.2020, 9:10, Новости дня

Известный китайский бренд Hongqi анонсировал выход обновленного премиального седана Hongqi H9.

Официальная презентация транспортного средства состоится на ближайшем автосалоне в Пекине, который пройдет 26 сентября. Стилистика новинки остается прежней, однако существенно увеличилась длина на 20 сантиментов. Аналогичными габаритами оснастили также отечественный флагманский седан Aurus Senat, который выступает в качестве прямого конкурента.

Под капотом установлен 3-литровый турбированный мотор, который выдает 283 л.с. мощности, а также применена 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия. Покупатели смогут выбрать комплектации с задним или полным приводом. Пока разработчики не анонсировали ценник на Hongqi H9+, однако предполагается, что он составит около 600 тысяч юаней.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / NYTimes – после разрушительного урагана «Мария» Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико

04.07 / Текст обновленной Конституции опубликован на портале правовой информации

03.07 / Неожиданное заявление адвоката Михаила Ефремова: актер может быть невиновен в смертельном ДТП

20.07 / “Минут 10 так висят”. В Нальчике заклинило аттракцион, люди висели вниз головами

30.07 / Москва объяснила нахождение задержанных россиян в белорусском санатории

07.07 / Адвокат частично признал, что Ефремов был за рулем в момент ДТП

07.07 / Украина возобновила работу 105 из 116 дипучреждений за границей – Кулеба

14.07 / Шмыгаль повторно внес в Раду проект постановления о назначении Уруского вице-премьером

16.07 / Названы причины протестов в Хабаровске

08.07 / Кабмин назначил уполномоченного по защите украинского языка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска