Китайский седан Hongqi H9 получил длиннобазную версию

03.08.2020, 9:10, Новости дня

Известный китайский бренд Hongqi анонсировал выход обновленного премиального седана Hongqi H9.

Официальная презентация транспортного средства состоится на ближайшем автосалоне в Пекине, который пройдет 26 сентября. Стилистика новинки остается прежней, однако существенно увеличилась длина на 20 сантиментов. Аналогичными габаритами оснастили также отечественный флагманский седан Aurus Senat, который выступает в качестве прямого конкурента.

Под капотом установлен 3-литровый турбированный мотор, который выдает 283 л.с. мощности, а также применена 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия. Покупатели смогут выбрать комплектации с задним или полным приводом. Пока разработчики не анонсировали ценник на Hongqi H9+, однако предполагается, что он составит около 600 тысяч юаней.