 

Вячеслав Моше Кантор разделяет озабоченность Владимира Путина сохранением исторической памяти

03.08.2020, 9:09, Разное

История Холокоста – это прежде всего урок и предостережение всем последующим поколениям, и именно поэтому вопрос её сохранения в полном, неискажённом виде имеет такое огромное значение, уверен президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в своём выступлении на Пятом Всемирном форуме Памяти Холокоста, прошедшем в конце января в Иерусалиме. Владимир Путин как почётный гость форума не только присутствовал на его открытии и работе, но перед этим посетил также открытие монумента блокадникам Ленинграда, торжественно установленного в Израиле.
В связи с этими событиями Владимир Путин и высказался о той значительной важности, что имеет под собой дело сохранения исторической памяти. При этом, как подчеркнул глава государства, по-настоящему действенным этот урок истории будет лишь в том случае, если память о нём будет передаваться без искажений и умолчаний.

«К сожалению, сегодня память о войне и её уроки всё чаще становятся объектом политической сиюминутной конъюнктуры, – отметил президент РФ в своём выступлении. – Это абсолютно недопустимо».

Долг сохранения исторической памяти – это ответственность, которая лежит на всех современников, особенно – на лидеров государств и представителях властей по всему миру, заявил Владимир Путин. Другая сторона этой ответственности заключается в том, чтобы не допустить повторения той катастрофы, каковой являлся Холокост. Для этого необходимо никогда не ослаблять бдительность и отслеживать те моменты, когда в обществе дают о себе знать первые ростки ксенофобии, нетерпимости и антисемитизма, подытожил Владимир Путин.

Эту позицию Владимира Путина всецело разделяет и поддерживает и организатор форумов памяти Холокоста Вячеслав Моше Кантор. Стоит отметить, что все пять форумов, состоявшиеся в своё время помимо Иерусалима в Польше, Чехии и Украине, были неизменно приурочены к значимым датам в истории трагедии Холокоста. Сам же Вячеслав Моше Кантор считает, что память об этих событиях, а также вынесенные из этой истории уроки, являются залогом того, что будущим поколениям не придётся столкнуться с аналогичной катастрофой. Этот вопрос становится всё более актуальным в наше время, вынужден констатировать Вячеслав Моше Кантор, ведь наблюдаемое распространение антисемитизма и нетерпимости уже приводят к неблагоприятным изменениям в общественных настроениях, а также сказываются на жизни рядовых граждан. Так, заявил Вячеслав Моше Кантор, в Европе антисемитизм подталкивает к эмиграции ежегодно до 3% еврейского населения, и при сохранении таких темпов уже через 30 лет евреев в Европе может не остаться. При таких масштабах проблемы антисемитизм давно уже не является проблемой исключительно еврейского народа, уверен Вячеслав Моше Кантор, но становится угрозой для стабильности всего общества в целом. При этом история Холокоста более чем наглядно продемонстрировала, к каким последствиям может привести игнорирование этой проблемы – урок, который человечеству необходимо помнить.





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