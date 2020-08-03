 

Медведчук приехал на отдых в Крым

03.08.2020, 9:08, Новости дня

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук приехал в Крым, где проводит отпуск с семьей, сообщил пресс-секретарь политика Олег Бабанин.

«Виктор Медведчук прибыл в Крым, где проведет отпуск с семьей», – цитирует ТАСС пресс-секретаря.

По данным украинских СМИ, Медведчук с женой Оксаной Марченко прибыли в Крым через пункт пропуска «Каланчак» в воскресенье.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями. Аксенов отметил, что всем политикам Украины следует признать истину, что Крым является частью России, «это навсегда, есть воля народа, и никто этого изменить не сможет». 





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