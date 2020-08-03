 

СК завел дело о массовых убийствах мирных граждан под Псковом во время ВОВ

03.08.2020, 9:08, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области во время Великой Отечественной войны.

«В Главном следственном управлении СК РФ по результатам процессуальной проверки по факту обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид)», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Из обнаруженного захоронения уже извлечены останки 46 человек, в том числе девяти женщин, «с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы».

«Из архивных источников следствием получена информация о том, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3 тыс. советских граждан. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области», – добавили в ведостве.

В настоящее время с привлечением сил и средств Минобороны продолжаются работы по извлечению останков в районе поселка Моглино, а также поисково-разведывательные мероприятия в районе поселка Глоты, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности.

«В СК и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения. Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным», – добавили в СК.

Напомним, 3 июля глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство ведет уголовные дела по ранее не расследованным преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства. 





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