 

Нефть подешевела на опасениях за баланс спроса и предложения

03.08.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются, в то время как инвесторы оценивают соотношение спроса и предложения на нефтяном рынке после старта второго этапа ослаблений сокращения добычи ОПЕК+.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,37% – до 43,36 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,55% – до 40,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

С 1 августа ОПЕК+ перешла ко второму этапу ослаблений сокращения добычи нефти. Теперь объем сокращений составляет 7,7 млн баррелей в сутки вместо 9,7 млн ранее. Предполагается, что этот этап продлится до конца года.





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