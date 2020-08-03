 

Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»

03.08.2020, 8:30, Новости дня

Доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны.

При этом Рошаль заметил, что не все страны оказались готовы к борьбе с подобной инфекцией. В случае РФ к противодействию распространению коронавируса подключились все, включая президента, сообщил медик в интервью Forbes.

Тем не менее, «вирус не знает границ», а масштабы эпидемии невозможно предугадать. Проблему создает, в частности, и поведение людей. Так, сообщил медик, были два случая завоза коронавируса в Россию из-за врачей, не воздержавшихся от поездки за границу.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», – сказал Рошаль.

Он добавил, что в СССР система биозащиты была выстроена на высшем уровне. По этой же модели строилась и китайская система, считает медик. «А мы эту систему частично потеряли. Сейчас она проходит тест», – сообщил он.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков также заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала, что страны не готовы противостоять возможному применению террористами биологического оружия.

В то же время Рошаль призвал москвичей «не быть дураками» и продолжать соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусом, поскольку опасность еще не миновала.





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