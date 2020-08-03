Роспотребнадзор предупредил о распространении тропических клопов

03.08.2020, 8:30, Новости дня

В европейской части РФ замечены тропические постельные клопы, их численность увеличивается с каждым годом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Клопов относят к синантропным (бытовым) членистоногим, они могут существовать и размножаться в благополучных помещениях, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, однако наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Клопы попадают в дом чаще всего с вещами, одеждой или мебелью. Также привезти клопов домой можно после отдыха в отелях, поскольку насекомые встречаются даже в пятизвездочных гостиницах.

В Роспотребнадзоре уточнили, что появление клопов чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна, насекомые питаются кровью, поэтому тянутся к человеку.

«У тропических клопов есть такая особенность, что они могут нападать на человека и днем. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, рекомендуется чаще менять постельное белье», – отметили в ведомстве.

Во избежание распространения клопов эксперты рекомендуют регулярно проводить уборку с использованием пылесоса, часто менять постельное белье, сразу стирать его, периодически осматривать диваны, ковры.

Ранее заведующая инсектарием Научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Вероника Олифер заявляла в комментарии газете ВЗГЛЯД, что тропические постельные клопы так же опасны для людей, как и обычные.