Мерабишвили: Начальник вневедомственной охраны Грузии с бюджетом $70 млн работал потом таксистом в Америке в Uber

03.08.2020, 8:23, Новости дня

Бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявил, что бывший начальник вневедомственной охраны Грузии после ухода с должности работал в Америке таксистом.

“Бюджет [вневедомственной охраны] до реформы был где-то $3 млн. И после реформы – $70 млн. Человек, который руководил этим органом, этим учреждением, работал [потом] таксистом в Америке: в Нью-Йорке, в Uber. До этого он раздавал пиццу. Этот факт все знают. Все это понимают. Ну конечно, такие факты трудно объяснить… И люди редко верят. Я, знаете, даже уже не стараюсь об этом очень часто говорить, потому что люди все равно думают, что это такая система, что невозможно, чтобы люди вот так скромно жили. Я привел один пример. Какой-то человек работал на этой должности и после того, как мы проиграли… Его повысили – мы шутим с ним – от раздатчика пиццы до водителя такси”, – отметил Мерабишвили.

Мерабишвили: Почти семь лет я просидел в одиночной камере. Генпрокурор предложил, чтобы я выступил против себя и Саакашвили. И они сразу меня отпустят. Читайте полную версию интервью

Мерабишвили был главой МВД Грузии с 18 декабря 2004 года по 4 июля 2012 года, когда его назначили главой правительства. С должности премьер-министра Грузии Мерабишвили ушел 25 октября 2012 года.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube