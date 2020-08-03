 

Вандал, разгоромивший оборудование на пункте въезда на Труханов остров в Киеве, пояснил свои мотивы

03.08.2020, 8:23, Новости дня

Мужчина, который прошлой ночью разгромил оборудование автоматической системы на пункте въезда на Труханов остров в Киеве, пояснил правоохранителям, что ему не понравилась система ограниченного доступа для авто. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

“Вчера около полуночи на пункте въезда на Труханов остров мужчина варварски разбил оборудование автоматической системы. В частности, стрелу и гидравлическую станцию шлагбаума, светофор, две камеры, контроллер боларда и другие технические средства. Материальный ущерб в результате поврежденного коммунального имущества, по предварительным расчетам, – почти 300 тыс. грн”, – рассказал накануне мэр Киева Виталий Кличко.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, члены которой задержали злоумышленника – жителя Киевской области 1995 года, который был ранее судим за хулиганские действия. 

“Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости, он считает, что они установлены незаконно”, – рассказали в полиции.

В полиции отметили, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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