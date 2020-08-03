Звезды тратят миллионы рублей на обучение своих детей в частных школах

03.08.2020, 8:09, Разное

Стало известно, сколько звезды отечественного шоу-бизнеса готовы заплатить за обучение своих детей в престижных заведениях страны. Стоимость учебного года в некоторых частных школах и гимназиях может достигать более одного миллиона рублей.

Так, одним из популярных у звезд образовательных учреждений является Павловская гимназия. В ней учатся дети Глюкозы, Ани Лорак, Славы и Александра Реввы. Перед поступлением от родителей требуется внести аванс в размере 205 тыс. рублей, а учебный год обходится им в 1 680 000 рублей.

На втором по популярности месте среди учебных заведений у знаменитостей находятся филиалы частной Ломоносовской школы. Их посещают дети Ирины Дубцовой, Анны Седоковой, Владимира Соловьева, Михаила Пореченкова и Ирины Линдт. Стоимость учебы здесь составляет 1 422 000 млн в год. Наиболее дешевой оказалась гимназия им. Евгения Примакова, там стоимость учебного года оценивается в 700 000 рублей, а обучаются в ней дети Гарика Мартиросяна, Анны Банщиковой, Михаила Галустяна и Ксении Бородиной. Также ее посещают внуки Надежды Бабкиной.



Однако выше речь велась о средних учебных заведениях. Среди университетов наибольшей популярностью у звезд пользуют журналистский факультет МГУ (391 000 рублей) и МГИМО (572 000 рублей). Дочь Валерия Меладзе Арина планирует поступить в Международный университет им. Пирогова, где стоимость одного учебного года составляет 380 000 рублей.