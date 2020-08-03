Эксперт о причине задержания россиян в Белоруссии: Захлестнуло отчаяние

03.08.2020, 7:43, Разное

“Лукашенко захлестнуло отчаяние”, – уверен Александр Лучин. Он оказался в ситуации, в которой не ожидал очутиться.

Президент Белоруссии методично зачистил всю оппозицию в стране, под надуманными предлогами снял перед выборами всех сильных кандидатов, однако не добился уверенного положения. Люди все равно нашли возможность объединиться вокруг единственно независимой фигуры, Светланы Тихановской.

В связи с этим у Александра Лукашенко появилась идея создать альтернативный центр притяжения. И для своей точки объединения белорусский лидер решил разыграть карту внешнего врага.

“Старая конфигурация внешнеполитического давления со стороны Запада уже не работала, и не приносила очков”, – заметил эксперт. Именно потому Александр Лукашенко решил выставить агрессорами россиян из некоей частной военной компании.

В результате президент Белоруссии показывает своим избирателям, что противники находятся и на Западе, и на Востоке. “Но вот только пройти между Сциллой и Харибдой у Лукашенко не получится”, – уверен Александр Лучин. Президент Белорусии растеряет голоса тех избирателей, которые положительно настроены по отношению к России, а вот поддержки у либерально настроенной публики так и не получит.