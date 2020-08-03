Гривна продолжает дешеветь по отношению к евро

03.08.2020, 7:15, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 августа.

Курс гривны по отношению к доллару США укрепился на одну копейку: с 27,69 грн/$ до 27,68 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 23 копейки: с 32,55 грн/€ до 32,78 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился: с 3,76 грн за 10 руб. до 3,74 грн за 10 руб.