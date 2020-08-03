Как ученики африканской школы наблюдали НЛО и пришельца

03.08.2020, 7:17, Разное

14 сентября 1985 года сразу в нескольких газетах Зимбабве были опубликованы статьи о неопознанных летательных объектах, которые были замечены в небе этой страны в то время.

А спустя всего два дня в городке Рува, что всего в 20 км от столицы Хараре, сразу 62 учащихся частной среднеобразовательной школы в возрасте от 5 до 12 лет наблюдали в небе над родной школой (шла большая перемена) яркий шарообразный предмет, который выделывал в небе самые замысловатые пируэты.

Школьники и учителя смотрели на это зрелище, как заворожённые. Этот шарообразный аппарат кружил вокруг здания школы, пока не приземлился в 30 метрах от здания. Из него почти сразу же вышел мужчина с длинными чёрными волосами, такими же чёрными глазами и ростом около 90 см. Мужчина не выглядел агрессивным или злым. Его внешность и манеры выдавали добрые намерения. Пришелец немного постоял у летательного аппарата, а затем направился в сторону толпы притихших детей.

В это время все учителя находились на специальной летучке в здании школы, решая, как им поступить в данном конкретном случае, а потому за детьми даже никто не присматривал. И пока пришелец шёл в сторону детей, случилось невероятное событие. Пришелец исчез из виду буквально на полушаге, а затем вновь появился, но уже на самой вершине шарообразного НЛО. Инопланетянин как будто прочёл испуг в глазах детей и решил их не травмировать своим присутствием. Он некоторое время внимательно наблюдал за детьми, а затем спустился в аппарат по трапу, который тут же воспарил в небо и на бешеной скорости умчался вверх к облакам.

Дети стояли заворожённые и перепуганные. Многие подумали, что это демоны спустились с небес, чтобы забрать их в ад, как это описывается в африканских легендах. За всем этим наблюдал лишь один взрослый мужчина – водитель автомашины, которая привезла в школу продукты. Водитель сидел в кабине машины, стоявшей у ворот здания школы, и не мог поверить своим глазам. Кстати, его дочь находилась во дворе среди учеников этой же школы.

Директор школы вскоре созвонился с авторитетным учёным Синтией Хайнд и рассказал ей обо всём случившемся. Хайнд, с согласия родителей учеников, специально собрала детей в актовом зале и подробно расспросила каждого из них об этом ЧП, а также попросила их нарисовать сам НЛО. И в её руках оказалось 35 рисунков детей – свидетелей этого уникального случая.

Самые взрослые из учеников утверждали, что пришелец взглядом своим передал им следующую информацию: «У вас очень красивая и необычная планета. Но она ужасно загрязнена. Вам стоит бережнее к ней относиться, иначе она вам отомстит».

Синтия Хайнд и другие эксперты-уфологи признали данный случай уникальным и в то же время реальным. Ведь очень сложно заставить говорить неправду и всякие выдумки сразу 62 человека младшего школьного возраста. Кстати, многие из них выразили желание принести присягу на Библии, что говорят правду.