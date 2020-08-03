 

В Сочи Елена Исинбаева прошлась по самому длинному подвесному мосту в мире

03.08.2020, 7:09, Разное

Российская двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прошлась по самому длинному подвесному пешеходному мосту в мире. Данное сооружение находится в Сочи, легкоатлетка опубликовала на своей странице в Instagram видео, запечатлевшее, как она проходит по нему, и пояснила о его отличительных особенностях.
Оказалось, что подвесной пешеходный мост, получивший название Скайбридж, не только рекордсмен по протяженности, но и также обладает самой большой системой для банджи-джампинга (прыжки на резиновом канате). По словам Елены Исинбаевой, одновременно по мосту могут пройтись три тысячи человек, именно на такой вес рассчитано сооружение.

Общая длина Скайбриджа составляет 520 метров. При его проектировании строители учитывали множество факторов, способных навредить мосту, отметила Елена Исинбаева. Поэтому Скайбридж настолько прочный, что способен выдержать девятибалльное землетрясение.





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