Патриарх Кирилл: Не верь глазам своим
 

Патриарх Кирилл: Не верь глазам своим

03.08.2020, 7:09, Новости
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Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве:

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе … помните, что там даже капли правды обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять».

Да ведь не нужно читать. Достаточно посмотреть.

Вот патриарх Кирилл на роскошной яхте, на бизнес-джете, на «Мерседесе», а вот и роскошные часы на его руке – то «Брегет», то «Улис Нардин». Причем, в одном случае, часы на руке были отретушированы – сотрудники патриарха были на этом пойманы.

Что же, и глазам своим теперь тоже не верить?

Патриарх Кирилл – лицемер. Он мог бы признать, что его роскошный образ жизни не соответствует уровню жизни большинства прихожан РПЦ и постараться как-то исправить положение. Вместо этого – смешные заявления. И еще позорная картина – спрятать очевидное личное стяжательство за «правду Божию».

Уж лучше бы промолчал. А так только хуже сделал.

СерпомПо



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