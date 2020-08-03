Мнение: О всей серьёзности ситуации с «российским ЧВК» и Беларусью

03.08.2020, 6:53, Разное



Фото © Kremlin.ry.

Скупое сообщение о том, что нынешний российский президент Владимир #Путин собрал цельный Совбез, чтобы обсудить задержание российских граждан, якобы наёмников ЧВК, в Беларуси, спровоцировало в российских соцсетях огромную волну насмешек. Мол, когда «вагнеровцев» положили в Африке, это не вызвало даже бледного подобия того, что творится #сейчас.

А зря.

Первое, что нужно понять: в любом случае для Александра #Лукашенко нынешний президентский срок – вероятно, последний. Соответственно, он готовит себе запасные аэродромы, далеко не всегда связанные с Россией. А если быть совсем точным, то все эти аэродромы возникли в результате предложения Беларуси самой себя Западу в лице #ЕС.

Второе, и это стало известно не так давно, в некоторой части наводку белорусам дали братья-соседи с Украины, причём по прямому распоряжению нынешнего президента Владимира Зеленского. «Уже во время их проживания в санатории была получена и проверена оперативными службами информация о нахождении там соответствующих лиц», – скупо сообщает официальная версия. Но в то же время, по данным источников, информация была получена КГБ РБ от СБУ с прямой санкции украинского президента.

Получается, «вагнеровцев» белорусские контрразведчики вели с самого начала. И это интересный момент, ведь Минск ранее не вставал в позу повышенной готовности перед Киевом. А сейчас речь зашла даже о готовности прогнуться, причём не перед Украиной, которая тут выступает коллективным прокси, а перед ЕС.

И третье. Заварив всю эту кашу, Александр Лукашенко… заболел таки. И доступ к нему теперь сильно ограничен. Якобы пациент находится под наблюдением врачей. Россиянам пробиться к нему – задача нереальная, а значит двусторонний диалог завис…

Меж тем ходят упорные слухи, что Александр Лукашенко в качестве «взятки» может передать украинской стороне пару человек из задержанных бойцов ЧВК, воевавших на Донбассе, а Владимир Зеленский в сентябре посетит инаугурацию нового старого президента.

Параллельно Александр Лукашенко уже «торгуется» с западными партнерами по своей персоне. Батька просит признание своих выборов легитимными, а взамен он отдаст Украине часть ЧВКшников, а украинская сторона будет разгонять месседж о прямом участии России в донбасском конфликте. И это открывает дверь к новым антироссийским санкциям.

Иными словами, Александр Лукашенко готов перевернуться в сторону Европы с потрохами, лишь бы его благополучию ничто не угрожало. Позже, #ЕС по завершении министерской встречи такие рекомендации выдал… Возможно, обсуждались также вопросы гарантий, но не российской стороне. Отсюда и недавние скандалы.

Меж тем заложничество – фирменный приём Александра Лукашенко в отношениях с Москвой. Поэтому да, можно согласиться с теми, кто утверждают, будто курс белорусского рубля будет слабеть, а требования Минска к Москве – только расти. Как думаете, до чего они в итоге вырастут?