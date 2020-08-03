Маск сообщил о разработке мозговых чипов

03.08.2020, 6:30, Новости дня

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что его стартап разрабатывает мозговые чипы.

Эти чипы должны помочь людям, у которых поврежден мозг, восстановить подвижность конечностей, передает РЕН ТВ со ссылкой на Independent.

Также Маск заявил, что чипы позволят контролировать уровень гормонов. Кроме того, он заявил, что те, у кого будут чипы, смогут слушать музыку прямо в голове.

Он подчеркнул, что конечной целью проекта является установление прямой связи мозга с компьютером.

Год назад Маск презентовал чип для подключения к головному мозгу человека, что, по задумке, должно помочь парализованным людям использовать гаджеты.