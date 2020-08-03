 

Максим Галкин и его сын Гарри показали большие огурцы с огорода

03.08.2020, 6:09, Разное

Российский юморист Максим Галкин продолжает собирать урожай с домашнего огорода. В этот раз вместе с сыном Гарри они пошли в теплицу, чтобы собрать там большие огурцы, кабачки и перцы.
Самоизоляция позволила Максиму Галкину больше времени уделять огороду. За период пандемии он высадил кусты и деревья, самостоятельно укоренил черемуху, калину, шиповник и рябину. И во всем этом ему помогал сын Гарри. Кроме того, по совету Аллы Пугачевой он разбил теплицу, в которой шоумен начал выращивать огурцы, кабачки и другие овощи.

Теперь после сбора урожая на своей странице в Instagram-аккаунте Максим Галкин регулярно показывает, какие овощи он собирает с домашнего огорода. В этот раз на его столе оказались крупные огурцы, перцы и кабачки. Из цукини он сразу приготовил оладьи, добавив, что теперь их семья живет на натуральном производстве.





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