Венедиктов: Мы бы привезли вам денег мешками, как Януковичу… Через границу, под охраной сепаратистских БТР везли бы

03.08.2020, 6:08, Новости дня

В Москве рассчитывали, что после избрания Владимира Зеленского президентом Украины Россия сможет добиться снятия санкций, после чего заплатит за это “мешки” денег.

Об этом в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявил известный российский журналист, главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов.

“С избранием Зеленского была надежда, что мы чего-нибудь выцыганим и снимем санкции, что он (а не мы) поедет в Париж, в Берлин и, может, скажет: “Все, я доволен, санкции снимайте”. А мы получим несколько миллиардов долларов за какую-нибудь трубу ржавую… И мы бы привезли вам [денег] мешками, как [экс-президенту Украины Виктору] Януковичу… Через границу, под охраной сепаратистских БТР везли бы”, – сказал он.

По словам Венедиктова, у Москвы в отношении Зеленского “были надежды объегорить”.

“Может, еще они сбудутся. Но сейчас как-то все застряло опять. Я не слышал ни от кого, что лучше бы [предшественник Зеленского на должности президента Петр] Порошенко. Ни от кого, поверьте мне. Я помню, когда Петр Алексеевич был избран в 2014-м, у нас все говорили, включая и Владимира Владимировича [Путина, президента РФ]: “Ну с Петром Алексеевичем мы давно знакомы, он системный политик – попробуем с ним решить все вопросы”. То есть была надежда, которая закончилась войной (в действительности война на Донбассе началась до избрания Порошенко президентом. – “ГОРДОН”)”, – объяснил российский журналист.

Венедиктов: Путин увидел, что его окружение начало расползаться под пальцами. И тогда он сказал: “Ах так, суки?!” Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

В декабре 2013 года, после ноябрьского отказа Януковича от евроинтеграции, Украина получила от РФ кредит в размере $3 млрд. Впоследствии его назвали “долгом Януковича”.

В 2014 году, после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, против России ввели международные санкции, которые неоднократно продлевались и расширялись.