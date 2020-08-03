 

Венедиктов: Мы до сих пор не знаем, кто сбил самолет над Черным морем в 2001 году. Путин говорил, что у Украины нет оружия, чтобы так сбить

03.08.2020, 6:08, Новости дня

Украина не оспаривала выводы Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о причинах катастрофы самолета авиакомпании “Сибирь”, которая произошла в 2001 году, при этом даже в Кремле сомневаются, что украинская ракета могла поразить лайнер над Черным морем. Об этом в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона сказал главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов.

“Украина выплатила компенсацию без признания вины. И мы до сих пор не знаем, кто сбил на самом деле. Потому что в этот момент шли российско-украинские маневры, и в той точке, откуда вылетела ракета, были и украинские, и российские военнослужащие… Я был в коридоре, когда [президент России Владимир] Путин с [тогдашним министром обороны Украины Александром] Кузьмуком вышли после его визита (это было в 2001-м, через несколько дней после катастрофы). И Путин говорил, что у Украины нет такого оружия, чтобы так сбить. То есть это мутная история”, – отметил Венедиктов.

По его словам, для вывода о виновности России также нет оснований.

Венедиктов: Путин увидел, что его окружение начало расползаться под пальцами. И тогда он сказал: “Ах так, суки?!” Читайте полную версию интервью

4 октября 2001 года Ту-154, совершавший рейс Тель-Авив – Новосибирск, упал в Черном море. Погибли все находившиеся на борту 78 человек – 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

Согласно заключению МАК, самолет был непреднамеренно сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины в ходе российско-украинских учений на мысе Опук.

Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Украины за инцидент и отправил в отставку министра обороны Кузьмука. Украина в 2003 году подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе без юридического признания вины. В соответствии с этими соглашениями было выплачено по $200 тыс. за каждого погибшего.

В 2017 году Кузьмук утверждал, что Ту-154 не был сбит ракетой; по его мнению, он взорвался изнутри.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / “Иди в баню, Мишаня!” В Хабаровске прошли митинги против назначения Дегтярева и.о. губернатора

11.07 / Путин о диалоге РФ с партнерами: Мы не должны выглядеть как придурки

21.07 / Луцкого террориста задержали во время штурма

28.07 / «Турецкие авиалинии» возобновят полеты в Петербург со 2 августа

04.07 / Умер советский фантаст Евгений Войскунский

15.07 / Зеленский 16 июля представит фракции “Слуги народа” кандидата на пост главы НБУ

13.07 / NYT: РФ начала помогать Талибану воевать против США восемь лет назад

12.07 / В Иране опубликовали доклад о причинах крушения украинского лайнера

09.07 / Свидетель по делу об импичменте Трампа увольняется из Армии США

12.07 / Иран назвал основную причину трагедии со сбитым украинским самолетом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска