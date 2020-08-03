Венедиктов: Мы до сих пор не знаем, кто сбил самолет над Черным морем в 2001 году. Путин говорил, что у Украины нет оружия, чтобы так сбить

03.08.2020, 6:08, Новости дня

Украина не оспаривала выводы Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о причинах катастрофы самолета авиакомпании “Сибирь”, которая произошла в 2001 году, при этом даже в Кремле сомневаются, что украинская ракета могла поразить лайнер над Черным морем. Об этом в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона сказал главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов.

“Украина выплатила компенсацию без признания вины. И мы до сих пор не знаем, кто сбил на самом деле. Потому что в этот момент шли российско-украинские маневры, и в той точке, откуда вылетела ракета, были и украинские, и российские военнослужащие… Я был в коридоре, когда [президент России Владимир] Путин с [тогдашним министром обороны Украины Александром] Кузьмуком вышли после его визита (это было в 2001-м, через несколько дней после катастрофы). И Путин говорил, что у Украины нет такого оружия, чтобы так сбить. То есть это мутная история”, – отметил Венедиктов.

По его словам, для вывода о виновности России также нет оснований.

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4 октября 2001 года Ту-154, совершавший рейс Тель-Авив – Новосибирск, упал в Черном море. Погибли все находившиеся на борту 78 человек – 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

Согласно заключению МАК, самолет был непреднамеренно сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины в ходе российско-украинских учений на мысе Опук.

Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Украины за инцидент и отправил в отставку министра обороны Кузьмука. Украина в 2003 году подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе без юридического признания вины. В соответствии с этими соглашениями было выплачено по $200 тыс. за каждого погибшего.

В 2017 году Кузьмук утверждал, что Ту-154 не был сбит ракетой; по его мнению, он взорвался изнутри.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube