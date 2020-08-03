Лариса Гузеева рассказала о секрете похудения мужа на самоизоляции

03.08.2020, 5:53, Разное

Российская телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как удалось похудеть ее супругу Игорю Бухарову за период самоизоляции. Во время пандемии он не только сбросил лишний вес, но и улучшил физическую форму, Гузеева сообщила, благодаря чему он смог это сделать.

По словам телеведущей, ее супругу из-за курирования множества бизнес-проектов приходилось питаться в ресторанах и кафе. Гузеева долго боролась с этой привычкой, но помочь ей смогла пандемия коронавируса. Деловая деятельность мужа оказалась «замороженной», поэтому большую часть свободного времени он начал проводить дома.

Ключевым фактором похудения Игоря Бухарова стало то, что он перестал питаться едой, приготовленной в ресторанах и прочих заведениях быстрого питания, отметила Гузеева. Сейчас телеведущая кормит его здоровой пищей на пару и без использования масла.