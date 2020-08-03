 

Лариса Гузеева рассказала о секрете похудения мужа на самоизоляции

03.08.2020, 5:53, Разное

Российская телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как удалось похудеть ее супругу Игорю Бухарову за период самоизоляции. Во время пандемии он не только сбросил лишний вес, но и улучшил физическую форму, Гузеева сообщила, благодаря чему он смог это сделать.
По словам телеведущей, ее супругу из-за курирования множества бизнес-проектов приходилось питаться в ресторанах и кафе. Гузеева долго боролась с этой привычкой, но помочь ей смогла пандемия коронавируса. Деловая деятельность мужа оказалась «замороженной», поэтому большую часть свободного времени он начал проводить дома.

Ключевым фактором похудения Игоря Бухарова стало то, что он перестал питаться едой, приготовленной в ресторанах и прочих заведениях быстрого питания, отметила Гузеева. Сейчас телеведущая кормит его здоровой пищей на пару и без использования масла.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Официально представлен самый дешевый смартфон Iqoo

25.07 / Опубликован тизер и первые две минуты фильма “Новые мутанты”

26.07 / Доктор Ожла рассказал, какие продукты мешают сохранять молодость кожи

01.07 / Есть ли жизнь после доллара?

14.07 / Утяшева отпраздновала 35-й день рождения с четырехэтажным тортом

15.07 / Мнение: Город шпионов?

05.07 / Шеннен Доэрти не собирается отказываться от борьбы с раком

10.07 / Суд арестовал губернатора Фургала

18.07 / Мнение: Письмо: “В болоте с В”

28.06 / Дети легче переносят коронавирус из-за особенностей иммунной системы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска