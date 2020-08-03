Guardian – «беспрецедентное событие» — в Израиле набирают обороты протесты с требованием отставки Нетаньяху

03.08.2020, 5:50, Новости дня

В ходе самой масштабной с начала лета акции протеста тысячи протестующих вышли на улицы Израиля, требуя отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передаёт The Guardian. Тем не менее сам глава государства попытался дискредитировать движение, обвинив местные СМИ в разжигании протестов.



Reuters

Тысячи протестующих заполонили улицы возле дом Биньямина Нетаньяху в ходе масштабной акции протеста, призывая премьер-министра Израиля покинуть свой пост, пишет The Guardian.

В субботу вечером и в воскресенье утром демонстрации прошли в Иерусалиме, где находится официальная резиденция израильского лидера, а также возле его пляжного домика недалеко от Тель-Авива и на десятках дорожных развязок по всей стране.

Как отмечает издание, протесты и призывы к отставке Нетаньяху на фоне некомпетентности правительства в борьбе с коронавирусом и обвинений в коррупции в стране продолжаются на протяжении всего лета. Тем не менее, прошедшие на выходных митинги стали самыми масштабными за всё время.

В воскресенье на заседании кабинета министров заметно раздосадованный глава государства обвинил «однобокие» СМИ в поддержке движения против него.

«Они не сообщают о демонстрациях — они в них участвуют. Они их разжигают», — завил Нетаньяху, добавив, что средства массовой информации поощряют протестующих, разрешая парализовывать целые кварталы и перекрывать дороги.

В воскресенье суд Иерусалима постановил, что сын премьер-министра Яир Нетаньяху должен удалить со своей странице в Twitter адреса местожительства организаторов протестов и призывы протестовать у их домов. Кроме того, Яиру Нетаньяху запретили преследовать протестующих, некоторые из которых заявили, что получали звонки с угрозами.

«Оказывается, наша демократия не разрешает протестовать у домов анархистов, которые призывали к убийству премьер-министра», — прокомментировал решение суда сам молодой человек.

Тем не менее, как отмечает The Guardian, несмотря на все попытки дискредитировать движение, оно лишь набирает обороты. По данным израильских СМИ, на улицы Иерусалима в выходные вышли по крайней мере 10 тыс. человек, размахивающих флагами Израиля и транспарантами с надписями «министр преступности» и «отправляйся в тюрьму».

Организаторы протестного движения «Чёрный флаг» назвали демонстрацию «беспрецедентным событием». В заявлении также сказано, что протестующие «не желают мириться с ситуацией, когда обвиняемый в совершении уголовного преступления разрушает мечту, на которой была создана эта страна».

Однако обозреватель самой популярной в Израиле газеты Наум Барнеа, заявил, что «пока нет никаких признаков» того, что сторонники Нетаньяху, который, несмотря на протесты, пользуется широкой поддержкой по всей стране, настроены против него.

«Тем не менее, он должен волноваться», — добавил Барнеа, указав на настойчивость протестного движения, которое может способствовать тому, что некоторые из сторонников премьера могут изменить взгляды.

«Когда они думали, что он успешно справляется, они проголосовали за него. Теперь, в свете экономического кризиса и неудачного сдерживания коронавируса, они смотрят на него в ином свете. Они не любят неудачи» — приводит The Guardian слова Барнеа.