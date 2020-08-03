Что стало с красавцем Мейсоном из сериала “Санта-Барбара”
03.08.2020, 5:43, Разное
Лэйн Дэвис родом из штата Джорджия, что в США. Будущая
звезда мыльной оперы выросла в семье театральной актрисы и радиоведущего. Все
детство Лэйн провел за кулисами и уже в средней школе читал со сцены монологи
из классической литературы.
Отучившись в театральном вузе, Дэвис начал активно
сниматься. В середине 80-х Лэйн получил место в проекте “Санта-Барбара”,
который сделал его мировой знаменитостью. Роль старшего сына нефтяного магната
Си Си Кэпвелла артист исполнял пять лет. За это время он успел влюбить в
себя миллионы женщин по всему миру. Много поклонниц у американского актера
появилось в России.
В какой-то момент Лэйн Дэвис решил покинуть сериал. Он попросил сценаристов вывести его героя из сюжета. Авторы не стали жертвовать
любимым персонажем. Адвоката Мейсона начал играть другой артист – Терри Лестер.
Спустя время его заменил Гордон Томсон.
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Снявшись в “Санта-Барбаре” Дэвис стал больше внимания
уделять театру. Артист с детства был поклонником Шекспира, поэтому организовал
ежегодный Шекспировский фестиваль в Теннесси. Отметим, что смотр проводится до
сих пор.
Сегодня Лэйн снимается реже. Театральная сцена поглощает все
время знаменитости. Также звезда “Санта-Барбары” преподает актерское
мастерство.
В прошлом году Лэйн Дэвис снялся в 15 сезоне популярного
сериала “Сверхъестественное”. В ленте он исполнил роль Фрэнсиса Тамблти –
известного мошенника, жившего в Америке XIX века.
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Актер сериала “Санта-Барбара” 30 лет состоял в браке с Холли
Суонн. К сожалению, не так давно этот союз распался. Экс-жена Дэвиса работает
музыкальным редактором. У бывших супругов уже взрослые сыновья – Тэтчер и
Нэйтан.
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