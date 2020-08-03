Что стало с красавцем Мейсоном из сериала “Санта-Барбара”

03.08.2020, 5:43, Разное

Лэйн Дэвис родом из штата Джорджия, что в США. Будущая

звезда мыльной оперы выросла в семье театральной актрисы и радиоведущего. Все

детство Лэйн провел за кулисами и уже в средней школе читал со сцены монологи

из классической литературы.

Отучившись в театральном вузе, Дэвис начал активно

сниматься. В середине 80-х Лэйн получил место в проекте “Санта-Барбара”,

который сделал его мировой знаменитостью. Роль старшего сына нефтяного магната

Си Си Кэпвелла артист исполнял пять лет. За это время он успел влюбить в

себя миллионы женщин по всему миру. Много поклонниц у американского актера

появилось в России.

В какой-то момент Лэйн Дэвис решил покинуть сериал. Он попросил сценаристов вывести его героя из сюжета. Авторы не стали жертвовать

любимым персонажем. Адвоката Мейсона начал играть другой артист – Терри Лестер.

Спустя время его заменил Гордон Томсон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Калейдоскоп Поздравлений (@kaleidoskop_pozdravlenii5) 1 Авг 2020 в 8:51 PDT

Снявшись в “Санта-Барбаре” Дэвис стал больше внимания

уделять театру. Артист с детства был поклонником Шекспира, поэтому организовал

ежегодный Шекспировский фестиваль в Теннесси. Отметим, что смотр проводится до

сих пор.

Сегодня Лэйн снимается реже. Театральная сцена поглощает все

время знаменитости. Также звезда “Санта-Барбары” преподает актерское

мастерство.

В прошлом году Лэйн Дэвис снялся в 15 сезоне популярного

сериала “Сверхъестественное”. В ленте он исполнил роль Фрэнсиса Тамблти –

известного мошенника, жившего в Америке XIX века.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от InternationalArtistsManagement (@iam_globaltalent) 5 Сен 2019 в 3:22 PDT

Актер сериала “Санта-Барбара” 30 лет состоял в браке с Холли

Суонн. К сожалению, не так давно этот союз распался. Экс-жена Дэвиса работает

музыкальным редактором. У бывших супругов уже взрослые сыновья – Тэтчер и

Нэйтан.