Монеты с изображением Махатмы Ганди собрались чеканить в Британии

03.08.2020, 5:16, Новости дня

На британских монетах впервые появится портрет человека с темным цветом кожи – лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, сообщают СМИ.

Руководитель минфина страны Риши Сунак предложил экспертному комитету при Королевском монетного дворе изучить «возможность признания вклада чернокожих, выходцев из Азии и других представителей этнических меньшинств» в историю, «настоящее и будущее» Великобритании, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.

В Великобритании активисты уже несколько лет призывают поместить портреты представителей меньшинств на денежные знаки. Ожидается, что таким образом отметят заслуги разведчицы Нур Инайят Хан, родившейся на Ямайке медсестры Мэри Сикол и гуркхов – солдат британской армии родом из Индии и Непала – награжденных Крестом Виктории.

На аверсе монет в Великобритании изображают царствующего монарха, на реверсе иногда помещают изображение выдающихся исторических фигур, например, основоположника эволюционной биологии Чарльза Дарвина или писательницы Джейн Остин. Также на реверсе изображали портреты членов королевской семьи, в частности принца Чарльза и принцессы Дианы.