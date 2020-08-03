 

Монеты с изображением Махатмы Ганди собрались чеканить в Британии

03.08.2020, 5:16, Новости дня

На британских монетах впервые появится портрет человека с темным цветом кожи – лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, сообщают СМИ.

Руководитель минфина страны Риши Сунак предложил экспертному комитету при Королевском монетного дворе изучить «возможность признания вклада чернокожих, выходцев из Азии и других представителей этнических меньшинств» в историю, «настоящее и будущее» Великобритании, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.

В Великобритании активисты уже несколько лет призывают поместить портреты представителей меньшинств на денежные знаки. Ожидается, что таким образом отметят заслуги разведчицы Нур Инайят Хан, родившейся на Ямайке медсестры Мэри Сикол и гуркхов – солдат британской армии родом из Индии и Непала – награжденных Крестом Виктории.

На аверсе монет в Великобритании изображают царствующего монарха, на реверсе иногда помещают изображение выдающихся исторических фигур, например, основоположника эволюционной биологии Чарльза Дарвина или писательницы Джейн Остин. Также на реверсе изображали портреты членов королевской семьи, в частности принца Чарльза и принцессы Дианы.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Захарова заявила об устроенной американцами цветной революции в самих США

14.07 / В Кремле объяснили задержание журналистов у «Лефортово»

25.07 / В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом осенью

11.07 / Трамп: Я отправил в Украину огромное количество противотанковых комплексов. Это – против России

14.07 / В озере в Калифорнии нашли тело пропавшей звезды сериала «Хор»

25.07 / В РФ нашли возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

20.07 / WSJ – пока будем делать это по телефону — Трамп отказывается от массовых предвыборных митингов из-за коронавируса

25.06 / Союз НКО поддержал поправки в Конституцию

27.06 / Предварительный список: Европа собирается отрыть границы для жителей 18 стран

30.07 / Российский посол согласовал встречу в МИД Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска