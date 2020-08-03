Венедиктов об обнулении Путина: В истории такой переворот уже был – это принципат Августа

03.08.2020, 5:05, Новости дня

В истории уже был переворот, имеющий сходства с обнулением президентских сроков Владимира Путина, – это принципат Октавиана Августа. Такое мнение в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону выразил главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов.

“Дело в том, что есть группа поправок, которая кардинальным образом меняет власть в Российской Федерации. Они замусолены разными словами, хитро скрыты, здесь закопаны, там подкопаны. В общем, в истории такой переворот был уже – это принципат Августа. Советую всем вашим зрителям перечитать Светония. Один в один. Мне кажется, когда они писали эти поправки, в одной руке был Светоний, а в другой – ручка. При сохранении всех республиканских институтов, при сохранении всего, что было: Сената, преторов, клесторов, консулов – Август получил всю власть. Вот что делает Путин”, – отметил Венедиктов.

По его словам, законы на основе обновленной конституции будут менять систему политического управления государственной власти в РФ.

“Август говорил: “Я первый республиканец, меня избрал народ”. Вот что случилось на самом деле. И это случится в течение этого лета, когда мы увидим, как законы на основе конституции будут менять систему политического управления государственной власти, где все больше и больше функций будет у одного человека. При всем сохранении республиканских атрибутов. Вот для чего ему нужно было обратиться к народу, подтвердить контракт с народом. Вы знаете, очень интересные цифры. На выборах президента в 2018 году Путин получил 56 млн [голосов]. Сейчас – 57″, – подчеркнул Венедиктов.

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20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube