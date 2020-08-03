Мнение: О разнице между мирным протестом и массовыми беспорядками

03.08.2020, 4:40, Разное



Фото © РБК.

Ну что сказать, десантура – молодцы! Не подкачали и не посрамили традиции. Всегда в День ВДВ голубые береты купались в фонтанах и дрались с чёрными фуражками, a.k.a. полиция. Так оно и на этот раз вышло, а зашло куда дальше.

Что даёт повод поразмышлять о формах мирного протеста и гражданского неповиновения.

По информации СМИ, в столичном парке Горького празднующие День ВДВ десантники подрались с росгвардейцами. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Якобы один из отдыхающих десантников нарушил порядок и его попытались задержать росгвардейцы, что не понравилось остальным празднующим. Всё началось с того, что некий мужчина в тельняшке и с флагом ВДВ подошёл к сотрудникам Росгвардии и ударил одного из них. Мужчину повалили на землю, после чего началась массовая потасовка.

Согласно данным «Интерфакса», перед началом драки правоохранители попросили бывших десантников «вести себя скромнее» и не размахивать флагом ВДВ, «мешая окружающим». Это не понравилось одному из них, и всё заверте… Один правоохранитель получил лёгкие травмы, ему оказали помощь на месте. Якобы пострадал срочник Росгвардии, стоявший в оцеплении.

И это всё не так интересно, как последовавшие за тем пояснения. Согласно официальной версии, 2 августа «был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась. Самого активного участника отвели в сторону, его товарищи попытались присоединиться, но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены».

Даже слепой заметит, насколько разительно отличаются мирный тон официальных комментариев к драке между гвардейцами Золотова и птенцами Маргелова от сообщений о «массовых беспорядках» на прошлогодних митингах в Москве, когда силовики ломали ноги даже мирным бегунам, а за брошенный в сторону росгвардейцев бумажный стаканчик метателю едва не впаяли реальный срок.

То есть, первый разумный вывод: Росгвардия сильна только против хилых офисных хомячков. А против мужиков с более-менее нормальной боевой подготовкой она пасует на раз. Страшно даже представить, что будет, когда и если на улицы выйдут мало-мальски неслучайные люди, совсем не офисный планктон.

И второе: к тем, кто дерётся с правоохранителями из хулиганских побуждений, а не из политических, отношение будет лояльное и мягкое. В отличие от оппозиции. Как думаете, тому экс-десантнику, который завалил росгвардейца, дадут что-то более серьёзное, чем административный арест за мелкое хулиганство?