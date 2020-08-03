 

Мнение: Игра в рыбалку

03.08.2020, 4:20, Разное

Игру предлагаю.

Пока свежи впечатления от истории с теста, поиграем в его героев. Играть могут все, те, кто не был на тесте, тоже.

Почувствовать границы человека можно, представив себя в его шкуре. И если у вас есть эмпатия, это несложно. Поэтому игра будет на проверку эмпатии.

Представьте себе продолжение той истории.

Четыре героя будут у нас: Марат, Марта, Тимур и Рита.

Начинающий ветку выбирает одного героя и дословно копирует мою реплику героя. Другие желающие отвечают ему в подветках за его партнера. Все так же, как и раньше в подобных играх. Если вы никогда не играли, посмотрите как играют другие, прежде чем присоединиться, или найдите по тегу Игра другие игры.

В чужие подветки не влезать. Ваша задача воссоздать поведение героя как можно точней.

В четыре ситуации играем.

1. Марта пишет Марату на следующий день.

Марта: “Доброе утро, рыцарь печального образа”

Марат отвечает Марте.

2. Марат пишет Тимуру вечером следующего дня, чтобы выяснить, как развивается переписка с Ритой.

Марат: “Тимур, ты переписываешься с той вчерашней девчонкой… как ее зовут? Рита?”

Тимур отвечает Марату.

3. Тимур пишет Рите вечером следующего дня.

“Привет! Есть предложение, которое тебя заинтересует”.

Рита отвечает Тимуру.

4. Рита пишет Марте.

“Марта, все в порядке? Ты благополучно добралась вчера до дома?”

Марта отвечает Рите.

Источник: Эволюция





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