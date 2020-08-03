В Нотр-Даме начинается демонтаж большого органа для дальнейшей реконструкции

03.08.2020, 3:54, Новости дня

3 августа в соборе Парижской Богоматери во французской столице начнут демонтаж большого органа для дальнейшей реконструкции. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Орган был установлен в соборе в 1733 году, он насчитывает 8 тыс. труб, что делает инструмент крупнейшим во Франции.

При пожаре 2019 года орган не пострадал от огня и воды, однако покрылся пылью из свинца. Кроме того, отдельные его элементы пострадали во время аномальной жары в июле 2019 года.

Планируется, что процесс реставрации займет четыре года. Демонтаж продлится до конца 2020 года.

Власти намерены объявить тендер на проведение очистки, восстановления и повторной сборки инструмента.

Пожар в соборе Нотр-Дам вспыхнул 15 апреля 2019-го. Криминалисты считают, что возгорание произошло либо из-за короткого замыкания, либо из-за неисправности проводки.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что храм будет восстановлен. Для реставрации открыли общенациональный сбор пожертвований. На реконструкцию Нотр-Дама Макрон отвел пять лет.