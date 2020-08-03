 

Мнение: Гопота в тельняшках…

03.08.2020, 3:45, Разное

Пишут, что в Парке Горького десантники подрались с росгвардейцами. Даже видеозапись есть. Посмотрел. Но драки не увидел. Как не увидел и десантников. А увидел гопоту в тельняшках, которая попыталась побузить, но которую быстро угомонили.

Когда на улицу выходят настоящие десантники, силовики предпочитают не связываться с ними.  Как, к примеру, на этой видеозаписи.

К слову, позвонил нескольким друзьям-товарищам, служивщим в ВДВ. Поздравил с 90-летием ВДВ. Один из них, отставной полковник, прошедший Афганистан и Чечню и спросил, почему гопоту в тельняшках называют десантниками? 

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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