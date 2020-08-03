 

Анжелика Варум дала концерт на собственном участке

03.08.2020, 3:43, Разное

Последнее время погода в столице не перестает радовать местных жителей. Прохладный ветер и назойливый дождь сменились высокой температурой и ласковым солнцем. Звезды российского шоу-бизнеса не смогли проигнорировать этот факт и стали устраивать концерты на свежем воздухе.

Первооткрывателями в этом деле можно считать Леонида Агутина и Анжелику Варум. Стоит отметить, что звездная пара продолжала радовать своих поклонников даже в период карантина. Пока все сидели дома из-за бушующей пандемии коронавируса, исполнители устраивали онлайн-трансляции и выступали для постоянных слушателей.

Теперь артисты вышли на новый уровень и пригласили давних друзей к себе в гости, чтобы послушать песни Анжелики Варум.

“Тем временем, записываем концерт Анжелики Варум на даче. Собрались узким кругом. Не квартирник, а, скорее, дачник”, – прокомментировал новую видеозапись Леонид Агутин.

Многочисленная аудитория исполнителя сразу же разделилась на два лагеря. Одни поддержали Анжелику и попросили чаще выходить на связь. Другие же раскритиковали голос Варум.

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Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 2 Авг 2020 в 6:06 PDT

Нашлись и те, кто признался, что слышит концерт звезды вживую, так как живет по соседству. Поклонники отметили облагороженную территорию дачного участка Леонида Агутина. Внимательные пользователи “Инстаграм” похвалили пару за создание тенистого уголка.





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