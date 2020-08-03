Что-то тревожит Александра Лукашенко

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03.08.2020, 3:42, Разное

Колонна БТР вооруженных сил Беларуси движется к границе РФ

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Что общего у блогера Сергея Тихановского и политтехнолога из США Виталия Шклярова? Оба родом из Гомеля

«Серых гусей» хотят ощипать. Украина проводит консультации с Беларусью об экстрадиции «вагнеровцев»

КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами

Источник: Новая газета





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