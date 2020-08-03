Focus – вывод войск из Германии — это расплата Берлина за подрыв внешней политики США

03.08.2020, 3:35, Новости дня

Планы по выводу войск из Германии — это реакция США на попытки Берлина подорвать их внешнюю политику, пишет на страницах Focus профессор международной политики Кёльнского университета Томас Егер. Нежелание повышать свои оборонные расходы, отказываться от «Северного потока — 2», ядерного соглашения с Ираном, а также китайских инвестиций — тому, кто бросает такие вызовы господствующей в НАТО стране, не стоит удивляться последствиям, считает эксперт.



Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что собирается вывести из Германии около трети американских войск, пишет на страницах Focus профессор международной политики Кёльнского университета Томас Егер. В Белом доме говорят, что пошли на такой шаг из-за того, что Берлин тратит слишком мало денег на оборону, но есть и другие причины, убеждён эксперт.

С точки зрения политики безопасности Европейский союз находится в «затруднительной ситуации», и всё потому, что последние 20 лет он бездействовал, не готовясь к будущим вызовам. А их предостаточно, но есть два самых главных. Во-первых, Европа не способна противостоять внешнему давлению со стороны других держав. Если противник силён и настроен всерьёз, страны ЕС перед ним беззащитны. Во-вторых, союз не способен обеспечить безопасность и стабильности вблизи своих собственных границ. Ярким примером тому служат «аннексия»* Крыма и война в Ливии, отмечает Егер.

Сильнее всего эти недостатки проявляются в Германии, которой не только не хватает возможностей, но «стратегической культуры» для того, чтобы начать готовиться к таким вызовам. Взять, к примеру, проект «Северный поток — 2». В Берлине его называют «чисто экономическим», в то время как для других государств это «очень политизированная стратегическая инициатива». США же с самого начала чётко дали понять, что не допустят постройки газопровода. Теперь же «шутки закончились», и американцы пригрозили санкциями европейским предприятиям, задействованным в реализации проекта.

Политики в Берлине заговорили об ответной стратегии, но с этими разговорами они запоздали на годы, продолжает Егер. Пример же Великобритании показывает, что нас ждёт впереди. Поначалу Лондон сопротивлялся, но в конце концов под давлением США отстранил китайскую компанию Huawei от создания в своей стране сети 5G. К тому же британцы стали скептически относиться к инвестициям Пекина, в частности в энергетический сектор. Европейцем также нечего противопоставить давлению со стороны Вашингтона. И не стоит надеяться, что с приходом нового президента в лице демократа Джона Байдена что-то изменится. Политика его партии в отношении Китая не сильно отличается от той, которую проводит Трамп. «Если Байдена изберут, он многих в Европе разочарует», — заключает автор.

Было очевидно, что американцам рано или поздно надоест «заячий менталитет Германии в вопросах политики безопасности». В этом вопросе политики США едины. Сомнения, однако, вызывает то обстоятельство, что вывод войск с территории ФРГ может быть выгоден России. Но в Белом доме настаивают на том, что этот шаг только сильнее устрашит Кремль, а также позволит укрепить солидарность среди союзников по НАТО и улучшить боевые возможности альянса. В администрации Трампа говорят не о выводе войск, а их реорганизации.

И конгрессу США, на который так надеются немецкие политики, будет трудно что-то противопоставить таким аргументам, отмечает Егер. При этом давление со стороны американцев — это ещё «дружеское давление». Напор же со стороны РФ и Китая будет ещё сильнее, а его цели масштабнее. Кремль хочет «пробить дыры» в ЕС, а Китай — экономически подчинить себе Европу. К тому же обе страны наращивают своё экономическое и военное влияние в Африке, очень важном для европейцев регионе. У союза же нет средств, чтобы этому противостоять и отстаивать свои интересы.

Стоит напомнить, что о планах США по выводу войск из Германии немецкие власти узнали из газет. «Это было довольно унизительно», — констатирует Егер. Но ещё хуже то, что Берлин никак не задействован в американских планах по реорганизации своих войск в Европе. К тому же ФРГ утратила своё влияние в НАТО, а Польша и Италия напротив его нарастили. «И удивляться тут нечему, ведь за последние годы немецкое правительств много раз пыталось подорвать внешнюю политику США: о «Северном потоке» и расходах на оборону я уже сказал, но тоже самое касается ядерного соглашения с Ираном, а также сдерживания китайской внешнеэкономической политики. Тому, кто бросает такие вызовы господствующей в альянсе стране, не стоит удивляться реакции», — заключает профессор.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).