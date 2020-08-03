 

Россия и Чехия собрались провести консультации по нормализации отношений

03.08.2020, 3:30, Новости дня

В ближайшее время РФ и Чехия начнут консультации по нормализации отношений, сообщил глава международного отдела Канцелярии президента республики Рудольф Йиндрак.

Ему поручено вести консультации с чешской стороны, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что его полномочия «действительны с 1 августа». Йиндраку «хотелось бы, чтобы консультации были официально начаты без излишних проволочек». Сначала консультации проведут «на рабочем уровне по отдельным определенным темам или тематическим областям».

Йиндрак будет вести переговоры с одним из «самых опытных российских дипломатов» Владимиром Титовым. Однако до того, как ситуация с коронавирусом позволит им устроить встречу, Йиндрак проведет переговоры с послом РФ Александром Змеевским, а в Москве «есть мандат на переговоры» у посла Чехии Витезслава Пивоньки.

Итогом предстоящих консультаций могут стать встречи глав МИД и президентов, сказал Йиндрак. Он подчеркнул, что ни Чехия, ни РФ не заинтересованы в переговорах ради переговоров, встречи «лидеров должны быть хорошо подготовлены, иметь четкое содержание и конкретный посыл».

Напомним, Россия выступает за скорейшее проведение консультаций с Чехией по вопросам двусторонней повестки.

В Чехии заявили об угрозе ухудшения отношений с Россией из-за дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.

До этого отношения между странами также ухудшались из-за скандала вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.





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