Мнение: Холодные войны и прибыль

03.08.2020, 3:06, Разное

Бывший британский дипломат Крейг Мюррей о русофобских нарративах и новой Холодной войне.

Холодные войны и прибыль

Украинская повстанческая армия (УПА), без тени сомнения, несла ответственность за убийство по меньшей мере 200 000 польских гражданских лиц; они ликвидировали целые польские общины на Волыни и в Галиции, включая женщин и детей. Нынешнее польское правительство, столь же антироссийское и про-натовское, тем не менее заявило об это геноцид. Это, безусловно, была чрезвычайно жестокая этническая чистка. Нет сомнений в том, что временами между 1942 и 1944 годами УПА сотрудничало с нацистами и участвовало в уничтожении евреев и цыган. Упрощенно описывать УПА как фашистскую или как продолжение нацистского режима; временами они сражались с нацистами, хотя сотрудничали чаще. В реальном смысле они действовали на уровне средневековых крестьян, просто используя местные возможности для уничтожения сельского населения и захвата их земли и имущества, будь то поляки, евреи или цыгане. Но в итоге любой разумный человек должен был бы прийти к выводу, что УПА был крайне плачевным явлением. Опубликовать его празднование, замаскированное под графическое произведение, без какого-либо контекста, не более оправданно, чем демонстрация нацистского искусства без контекста.

На самом деле очень короткий текст "Гардиан" делает еще хуже, чем просто отсутствие контекста.

Украинский фотограф Александр Космач собирает марки 20-го века, выпущенные украинскими группами в изгнании в советское время.

Художники и изгнанники всего мира использовали бы марки, чтобы сообщить об ужасах советского гнета. «Эти марки показывают нам идеи и ценности этих людей, кем они действительно были и за что боролись», – говорит Космач.

Это настолько вводящее в заблуждение частичное описание искусства, прославляющего движение УПА, что оно может быть глубоко предосудительным. Тем не менее, это вписывается в русло русофобии, которая в настоящее время является опорой правительственного и медийного дискурса. Даже в разгар "Холодной войны" мы никогда не видели такого обстрела бездоказательных обвинений, выдвигаемых против России через СМИ "источниками службы безопасности".

Эндрю Марр репетировал все это на своем флагманском утреннем шоу BBC1. Последним является обвинение в том, что Россия несет ответственность за кибератаку на исследование вакцинации против Covid-19. Это еще одно абсолютно безосновательное обвинение. Но в любом случае это не соответствует действительности. Предполагаемая кибератака, если она произошла, была взломом, а не атакой. Утверждается, что была предпринята попытка получить результаты исследования, а не сорвать его. Ужасно, что Великобритания старается держать результаты своих исследований в секрете, а не делиться ими свободно с мировым научным сообществом. Как я уже сообщал ранее, Великобритания и США препятствуют внедрению ВОЗ единого исследования и общего решения по вакцинам для Covid-19, вместо этого настаивая на использовании подхода, ориентированного на получение прибыли, в интересах крупных фармацевтических компаний (и ставят в невыгодное положение глобальную бедность).

Что делает обвинение в том, что Россия пыталась взломать исследование, еще более сомнительным, так это тот факт, что Россия только что купила именно указанное исследование. Вы не крадете вещи, которые у вас уже есть.

Если кто-то действительно взломал исследование, мы все знаем, что невозможно с уверенностью отследить местонахождение хакеров. Мои VPN обычно настроены на Индию, Австралию или Южную Африку, в зависимости от того, где я пытаюсь смотреть крикет, избегая ограничений вещания. Более уместно, что выпуск документов ЦРУ Wikileaks Vault 7 продемонстрировал конкретные программы для ЦРУ о том, как оставить улики, чтобы утечка выглядела так, как будто она пришла из России. Это неопровержимое доказательство того, что ЦРУ совершает компьютерные взломы с явно намеренно оставленными русскими «отпечатками пальцев», подобно маленьким кусочкам кириллицы, является абсолютно классическим примером того, что все, кто работает в основных средствах массовой информации, знают, что это правда, но все они молчаливо договорились никогда не упоминать об этом.

Таким образом, когда на прошлой неделе служба безопасности рассказала историю о «русском хакерстве», Джереми Корбин разместил секретные документы о торговых переговорах между Великобританией и США, которые были размещены на Reddit, после того как были похищен злым русским, который оставил свое имя Grigor в своем Реддите, не было никаких сомнений в средствах массовой информации об этом повествовании. Вместо этого у нас был еще один раунд маккартистской охоты на ведьм, нацеленный на довольно уставшего Джереми Корбина.

Лично я, если россияне были ответственны за то, что раскрыли, что тори готовы открыть «рынок» ГСЗ для крупных американских компаний, включая прекращение или повышение цен на фармацевтические препараты, я был бы очень благодарен россиянам за то, что они сказали нам об этом. Точно так же, как мир должен был бы оказать русским услугу, если бы именно они узнали о том, как систематически Комитет Демократической Партии фальсифицировал первичные выборы 2016 года против Берни Сандерса. Но как оказалось, это были не русские. Последний случай был утечкой от инсайдера, и я очень подозреваю, что ссылка на торговую сделку поГСЗ с США была также от инсайдера.

Когда правительства совершают ужасные поступки, очень часто кому-то удается направить пар в свисток.

Если вы можете отложить даже самую поразительную правду на несколько лет, она потеряет большую часть своего политического эффекта. Если вы можете объявить об этом во время кризиса со здоровьем, она теряет еще больше в эффективности. Поэтому мир не вздрогнул, когда генеральный директор Crowdstrike признал, что никогда не было никаких доказательств взлома серверов Комитета Демократической Партии (КДП) из России.

Вы помните почти невероятный факт, что даже благодаря расследованию Мюллера ФБР никогда не проверяло сами серверы КДП, а просто полагалось на технический отчет от Crowdstrike, консультанта по информационной безопасности Клинтон для КДП. А теперь знаете наверняка, что Crowdstrike продавала поддельные новости для Хиллари. На самом деле у Crowdstrike не было никаких записей о взломе серверов через интернет. Не было никаких доказательств того, что материал электронной почты экспортировался через Интернет. То, что они утверждали и что действительно существовало, было доказательством того, что файлы были организованы перед экспортом.

Помните, что вся история «русского взлома» была основана ТОЛЬКО на словах Crowdstrike . Буквально нет никаких других доказательств причастности России к электронным письмам КДП, что неудивительно, поскольку я четыре года говорил вам из моих прямых источников, что Россия не была вовлечена. И все же, наконец, рассекреченные показания Конгресса показали, что Шон Генри заявил под присягой, что «у нас не было конкретных доказательств» и «Есть косвенные доказательства, но никаких доказательств того, что они были фактически изъяты».

Это свидетельство согласуется с тем, что мне сказал Билл Бинни, бывший технический директор Агентства национальной безопасности (АНБ), который сказал мне, что невозможно переместить какой-либо большой объем данных через Интернет из США без контроля АНБ, у которого есть возможность видеть, как это происходит в реальном времени, и записывать это. Если бы действительно был российский хак, АНБ могло бы дать время этого с точностью до миллисекунды. По словам Бинни, то, что АНБ не имело этой информации, было доказательством того, что передача никогда не происходила. Бинни пришла к выводу, что файлы были загружены локально, возможно, на флэш-накопитель.

Так что, пожалуй, самая большая новость за последние четыре года, утверждение о том, что Путин эффективно вмешался в избрание Трампа, действительно оказывается совершенно беспочвенным. Сделали ли основные СМИ, действуя по поручению службы безопасности, что-нибудь, чтобы отрешиться от созданного ими ложного впечатления? Нет, они лишь удвоили свои действия в этом направлении.

Тогда у нас есть эти постоянные инструктажи службы безопасности для СМИ. Две недели назад у нас были неназванные источники в службе безопасности, сообщавшие New York Times, что Россия предложила талибам награду за убийство американских солдат. Эта информация якобы поступила от допроса пленных талибов в Афганистане, что почти наверняка означало, что они были получены под пытками.

Это невероятно невероятная история. Афганцам никогда не требовалась такая мотивация, чтобы убивать иностранных захватчиков на их земле. Это также увлекательный ответ на обвинение – британцы действительно предложили афганцам деньги, в буквальном смысле слова, главам афганских лидеров сопротивления во время первой афганской войны 1841 года, как я подробно описал в своей книге « Сикундер Бернс» .

Вам не нужно оглядываться назад, чтобы понять грубое лицемерие обвинения. В 1980-х годах Запад довольно открыто платил, вооружал и обучал талибов, в том числе Усаму бен Ладена, убивать русских и других советских призывников тысячами. Это только один пример лицемерия. Службы безопасности США и Великобритании культивируют и подкупают высокопоставленных политических и других деятелей за рубежом, чтобы постоянно оказывать влияние на политику. Мы работаем, чтобы манипулировать результатами выборов – я делал это лично, выступая в роли британского дипломата. Поведение, из-за которого западные правительства и СМИ создают эту новую антироссийскую охоту на ведьм в стиле сенатора Маккарти, является стандартной дипломатической практикой.

Я считаю, что есть злобные российские силы, пытающиеся воздействовать на правительство в Великобритании и США, но они не настолько сильны, как злобные британские и американские силы, воздействующие на свои собственные правительства. Правда заключается в том, что мир находится под все возрастающим контролем глобальной элиты миллиардеров, для которой национальность не имеет значения, а национальные правительства являются инструментами, которыми нужно манипулировать. Россия не пытается купить коррумпированное политическое влияние от имени русского народа, который является порядочным народом, столь же эксплуатируемым ультрабогатыми, как вы или я. Российские миллиардеры, как и миллиардеры во всем мире, пытаются играть в глобальные политические, коммерческие и социальные структуры в их личных интересах.

Другая крайняя точка лицемерия заключается в правах человека. Так много западных комментаторов СМИ внезапно заинтересовались Китаем и уйгурами или ограничениями сообщества ЛГБТ в России, но при этом полностью закрывают глаза на злоупотребления со стороны западных «союзников», таких как Саудовская Аравия и Бахрейн. Как человек, который выступал за права человека для уйгуров, так и для геев в России за доброе десятилетие до того, как это стало модным, мне противно то, как термин «права человека» стал оружием для использования только против тех стран, которые определены как враги западной элитой.

Наконец, не забывайте, что существует огромная индустрия вооружений и огромная индустрия безопасности, целиком зависящие от наличия «врага». Сильные люди зарабатывают деньги на этой русофобии. Ожидайте намного большего от этого. Холодная война приносит деньги.

Крейг Мюррей

https://www.craigmurray.org.uk/ – цинк