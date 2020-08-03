Мнение: Местечковый Интерстеллар

03.08.2020, 2:55, Разное



Земля гибнет – воздуху не хватает

Пересматривали тут Интерстеллар, по поводу которого все просто изошли кипятком из самых неприличных мест. А по мне – американская наглость, совмещенная (предсказывающая!) их же жалкий BLM – и больше ничего.

В «Интерстелларе» меня поразила полная неполиткорректность. Все-таки фильм-то о гибели человечества, а не конкретно США… Однако для авторов, очевидно, разницы нет. Возможно, они даже вполне искренне считают, что «мир» и «США» – это одно и то же.

Это я и называю «отсутствием политкорректности». Где уважение к меньшинствам? К остальным жалким 6,7 млрд. чел. населения планеты?

При этом собственно американская специфическая политкорректность в фильме, конечно же, налицо. Например, в экипаже межзвездного корабля имеется непременный негр. Как же без негра? Негр обязательно должен быть, и, более того, это должен быть исключительно положительный персонаж. Поэтому негр есть – а вот каких-то иных, неамериканских представителей человечества в экипаже нет.

Ладно, я уж молчу о русских. Но хотя бы какой-то европеец! Нету. А желтая раса? Этих самых монголоидов во всем «Интерстелларе» нету ВООБЩЕ. Джеки Чан, что ли, оказался занят на съемках? Как корова языком слизала. Даже в эпизодах – ни одного узкоглазого лица.

Ну ладно, допустим, все остальные части света, кроме Америки, погибли (на это в фильме нет прямых указаний, но допустим). Чем объяснить, что ни один герой фильма про них и не вспоминает ни разу? Они ж вроде бы человечество спасают, переживают за него. Почему ж такое равнодушие ко всему неамериканскому человечеству?

Астронавты ищут для «человечества» новую Землю. Оставим без комментариев бредовость исходной посылки – но бросается в глаза, на всех пригодных для колонизации планетах астронавты первым делом устанавливают флаг США, и он там «гордо веет по ветру». Выглядит все, мягко говоря, крайне нескромно. Если астронавты действительно прилетели «спасать человечество» – ну, повесили бы флаг ООН, что ли… При чем здесь США, если речь о переселении в другую галактику из ставшей непригодной для проживания Земли?

Странно получается: негров, значит, обижать нельзя; а все остальные представители человеческой расы – да кто они такие? Есть ли им вообще место на новом «спасательном ковчеге»? Или же туда будут пускать только по предъявлению американского паспорта? ВОПРОС.

Ведь есть повод задуматься. Допустим, какой-нибудь китаец или, прости господи, русский на своем ржавом корыте тоже, спасаясь от катаклизмов, прилетел на ту самую единственно пригодную для жизни планету в галактике; ан глядь – там уже база с флагом США – и просто так не высадишься! Таможня, виза, «с какой целью прибыли»… Сурово у них там всё, в будущем.

Вообще, если говорить о главной претензии к фильму, то она вытекает из вышеизложенного: в глобальном «Интерстелларе» неприятно поражает ярко выраженная местечковость. Авторы явно мельче масштабов избранной ими темы. Все-таки, говоря о человечестве, надо хоть немного представлять себе масштаб «человеческого мира».

В фильме кукурузное поле, гибнущее от пыльной бури – навязчивая сквозная метафора «гибели человечества». Воля ваша – для человека из иных широт все это выглядит как неприятности на американском Среднем Западе, не более. Ну не получается у человека, который в школе хоть как-то учил географию, представить вместе с авторами фильма всю планету в виде небольшой кукурузной поляны, засыпаемой песком!

О полном неправдоподобии практически всех технических деталей и говорить не стоит. Лично мне особенно понравилось защитное стекло в скафандре, которое, как оказалось, можно разбить, слегка постучав по нему шлемом другого астронавта.

Вообще в технической части все сделано очень небрежно. Корабль, типа, подлетает к Сатурну – и Сатурн выглядит как на рисунке в учебнике природоведения в 5 классе! А «боевой робот будущего» в виде убогого ящика на ножках? Какое-то издевательство, ей-богу.

Очень местечковый фильм, очень. Ни уму, ни сердцу.