Личное: Лишь бы не быть одной

03.08.2020, 2:54, Разное

Ксения Бородина заявила, что журналисты издания «Антенна-Теленеделя» переврали её слова о наборе веса женщинами после родов и их вине в этом.



Фото: istockphoto.com

А я считаю, что нет: не переврали. В том заявлении Бородиной я увидела гнобление родивших женщин, давление на них и не только.



Не я одна такая: вы тоже это заметили и привлекли Бородину к ответу.

По привычке, она попыталась отмазаться. Вышло лживо, грубо и истерично.

Пожалуй, процитирую Ксению:

«Я такую херню бы в жизни не сказала… Слова вырванные из контекста! Всегда все нормальные журналы обговаривают вынос на обложку, этот журнал исключение! Больше вы не получите никакого интервью! Никогда!»

Что же, на самом деле, было в интервью? Смотрите сами:



Фото: Антенна-Телесемь, НеМалахов

Если женщина набирает вес после родов, то это только её вина, по мнению Ксении. «Не виноват никто, кроме неё самой», — прямая цитата, не вырванная из контекста.

Содержится ли в этом утверждении обвинение женщин? Да, содержится. Совершенно недвусмысленное и прямое. Располнела? Виновата!

Мои хорошие, пожалуйста, не слушайте эту вусмерть закомплексованную вечную сиделицу из публичного дома 2, которую, сдаётся мне, ни один мужчина так по-настоящему и не полюбил.

Бородина так давно и так невротично цепляется двумя ручонками за штаны всяких проходимцев, что сама не понимает, какую неадекватную дичь порет.

Запомните: женщина не виновата в том, что полнеет после родов. В этом никто не виноват. Набор веса во время беременности и невозможность его скинуть во время грудного вскармливания — совершенно естественное явление.

Больше скажу: беременный живот на тараканьих ножках и прорисованный пресс через три недели после родов — явление ненормальное и противоестественное.

У такой женщины в голове — не материнство и ребёнок, а невроз, построенный на желании быть факбл. Всегда. Везде. Любой ценой.

Зачем? Чтобы не бросил, не изменил, не ушёл к другой. Об этом — чуть ниже.

Бородина задаётся вопросом: «К чему приведёт то, что на первом месте стоят муж и дети?»

И сама же на него отвечает:

«К тому, что дети вырастут, а супруг может легко уйти к другой, потому что вы станете ему неинтересны, и, как результат, большая, серьёзная травма и одиночество».

Я — против того, чтобы ставить интересы мужа выше своих собственных, но вот у нормальной матери дети всегда стоят на первом месте.

Я благодарна своей маме за то, что она всегда ставила меня на первое место. Я росла, чувствуя любовь и заботу со стороны родителей. Так и должно быть.

Бородина же, не успев развестись с первым мужем, тащит в дом, где живёт её маленькая дочка, подобранного на доме 2 Терёхина. Расставшись с ним, почти сразу же приводит в семью Омара.

В таком поведении я вижу исключительно пестование собственных комплексов, но никак не заботу об интересах дочери. Мне кажется, на первом месте у Бородиной всегда стояло и стоит потакание своим страхам, главным из которых является страх остаться без мужика.

Сама живёт с этим страхом и и другим женщинам пытается его навесить, запугивая их перспективой того, что от них могут уйти мужья. И не просто уйти, а уйти «легко» и «к другой».

Это — «большая, серьёзная травма», по мнению Бородиной.

Я же считаю, что «большая, серьёзная травма» у Ксении — в башке: «Без мужика я — дефективное чмо, а, стало быть, я буду цепляться за его штаны любой ценой. Лишь бы не быть одной».

Журналисты не переврали слова Бородиной. Они просто резюмировали её словесный понос, состоящий из страхов, комплексов и низкой самооценки женщины, которой неведомо чувство собственного достоинства.

Палится. Ох, как палится Ксения. Впрочем, сама она этого не понимает и не поймёт.

Надеюсь, вы понимаете, что жить в страхе — это и не жить вовсе. Особенно — в страхе остаться без мужика.

Расскажите о своих страхах. Только, пожалуйста, откровенно.