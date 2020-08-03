Советник Ермака: Реакция по поездке Зеленского в Оман была неправильной

03.08.2020, 2:50, Новости дня

Реакция Офиса президента о поездке главы государства Владимира Зеленского в Оман была “неправильной изначально”. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк в интервью “Стране”, которое опубликовано 2 августа.

“Нужно учитывать, что тогда ОП выглядел не совсем так, как должен был. Это был Офис еще до Андрея Ермака, ни меня, ни его там еще не было. Управлял всем Андрей Богдан. Но это не снимает вину с Офиса в целом. Он был реально не готов принять позицию, что это президент государства, каждый шаг которого требует внятной, заранее обозначенной позиции”, – сказал Подоляк.

Он считает, что ОПУ не только в этой ситуации реагировал неправильно.

“Он не готовил информационное обоснование для поездки президента – почему он поехал и как. А когда ситуация уже возникла, Офис не смог быстро перестроиться на кризисную коммуникацию и объяснить, что все-таки произошло. И это не вина президента. Президент не должен выстраивать объяснения”, – пояснил советник.

5 января издание “Страна” написало, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В Офисе президента Украины (ОПУ) подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что “он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги”. “В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне”, – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

5–6 января в ОПУ проинформировали, что в Омане Зеленский встретился с министром иностранных дел страны Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди. Судя по опубликованным ОПУ фотографиям, в поездке Зеленского сопровождал Андрей Ермак, который тогда был помощником президента, а сейчас глава ОПУ.

Зеленский прервал визит в связи с катастрофой самолета “Международных авиалиний Украины” в Иране 8 января.

В феврале в ОПУ признали, что поездка президента в Оман не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета.

В Управлении госохраны сообщили, что на командировку сотрудникам УГО, которые сопровождали президента и его семью в Оман, выделили 74,3 тыс. грн.

В апреле в Офисе президента проинформировали, что поездку в Оман оплатила его жена Елена.