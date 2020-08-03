Мнение: На карандаш

03.08.2020, 2:42, Разное

То, что происходит в Белоруссии, по всей видимости, внимательно (насколько это возможно) изучается в Кремле. По сути, ситуация вполне зеркальная российской, тем более, что на локальном уровне заорганизованные по самое не могу выборы уже давали сбой, афтешок которого прямо сейчас двадцать третий раз колеблет вертикаль управления в Хабаровске.

Даже тщательная зачистка и прополка кандидатов не дает гарантии того, что кто-то не станет кандидатом "против всех" или уж точно "против Путина". Именно это и произошло в Белоруссии, где недооцененный "гендерный" фактор пропустил в кандидаты никому ранее не известную Светлану Тихановскую. Тем более, что ее известность вообще вторична по отношению к ее мужу Сергею Тихановскому, которого-то как раз и зачистили "на подходах".

Теоретически этот щекотливый момент можно обойти, выкатив в качестве конкурентов проверенные кадры – то есть, полных овощей. Но тогда возникнут другие проблемы – скажем, с явкой, так как установка известна – существенно больше половины избирателей должны выразить свою единодушную поддержку Главному кандидату, Явку, конечно, "подбросит" Навальный с его "умным" голосованием, но как знать, сработает ли это снова?

При этом никак нельзя исключать вариант досрочных выборов президента в России – до 24 года. Поправки в конституцию создают два возможных сценария. Первый, который на виду – это новый срок Путина после 24 года, благо конституцию грубовато, но все-таки доработали напильником. Второй, который, похоже, был изначально – перемещение Путина на руководство Госсовета, который пока остается темной лошадкой, но как раз из-за него вся эта история и затевалась.

Если Госсовет все-таки станет базовым сценарием, и Путин действительно уйдет туда пожизненным каудильо без какой-либо ответственности, выборной канители, но с тотальными контрольными функциями над всем (а другой функционал для Госсовета невозможно себе представить в принципе) – то делать это придется до 24 года. И значит – досрочные выборы преемника. Которому утомленный заботами Путин передаст формальную власть, отойдя в тень – но при этом сосредоточив в руках вообще все возможные полномочия.

В этой конструкции выборы президента становятся ключевым моментом. Который должен будет пройдти без сучка и задоринки,

Естественно, что если в ход пойдет сценарий пятого срока Путина на посту президента, то опять-таки придется проходить через выборы.

И вот с ними-то как раз и проблемы. От любви до ненависти, как известно, один шаг, и в отношении Путина этот шаг уже сделан. Народ начинает его в открытую ненавидеть, ассоциируя с ним всю катастрофичность сегодняшнего положения. Что, конечно, абсолютно справедливо, хотя и не в полной мере. Поэтому даже неважно – сам Путин пойдет на пятый срок или будет пытаться продавить своим "авторитетом" преемника – проблема никуда не девается. Белоруссия это показывает. Хабаровск – тоже. Люди действительно устали от этого режима и действительно хотят перемен. Конечно, к лучшему. И чем дальше, тем лучшим кажется вообще все, что не ассоциируется с режимом.

Внезапная любовь белорусов к Светлане Тихановской имеет примерно ту же природу, что и любовь хабаровчан к Фургалу. Они – символ их свободы выбора. Сами по себе Тихановская и Фургал значение имеют существенно меньшее, чем то, что они – не Лукашенко и не ставленник Путина. По сути, они персонализируют собой лозунг "Долой", который звучит уже в открытую – и в Белоруссии, и в России. Хотят они этого или нет – вопрос отдельный. Бывают моменты, когда ты просто попадаешь в события и должен либо плыть по течению, или тонуть. Других вариантов история тебе не оставляет.

Не сомневаюсь, что подобный сюжет чрезвычайно тревожит кремлевских, так как адекватного реагирования на подобный вызов у них нет. Нет его и у Лукашенко. Пока все, что он делает, энтузиазма не вызывает. Расчет, конечно, на инерцию – придут и по привычке проголосуют как надо и как раньше, не приходя в сознание. Поэтому и несусветные цифры рейтинга – под 60 процентов. Хотя, возможно, это просто плановое задание для ЦИК.

9 августа, собственно, вот-вот. Сомнений в том, кого объявят победителем, наверное, нет. А вот что будет происходить потом – это и есть самый главный вопрос. Хватит ли у Лукашенко ресурса, чтобы задавить неизбежный протест по всей стране, и как долго он сможет после этого править ненавидящим его народом фактически на штыках – вот что должно сейчас интересовать Кремль. Ему скоро проходить через все это. Причем, возможно, в гораздо более жестких условиях.