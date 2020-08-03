GCR – «ответ Эрдогану» — РФ поможет Сирии построить копию Собора Святой Софии

03.08.2020, 2:31, Новости дня

Россия согласилась помочь сирийскому правительству построить копию православного собора Святой Софии в Сирии после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил сделать из оригинального памятника византийской архитектуры мечеть, пишет Global Construction Review. Как отмечает портал, таким образом сирийское ополчение, ставшее инициатором стройки, покажет свою лояльность Москве, а также продемонстрирует возможность мирного сосуществования мусульман и христиан.



Reuters

Россия согласилась помочь сирийскому правительству построить копию стамбульской Айя-Софии с последующем использованием её в качестве православного собора. На подобный шаг Москва пошла после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган превратил этот византийский памятник архитектуры в мечеть, пишет Global Construction Review.

Христианский собор Святой Софии был закончен в 537 году, однако после завоевания Константинополя в 1453 году османы сделали из него мечеть. Вместе с тем в 1935 году турецкие власти превратили его в музей.

Теперь же РФ примет участие в финансировании строительства уменьшенной версии собора, который будет находиться в сирийской провинции Хама на западе страны. Предполагается, что подготовительные работы начнутся уже в августе.

Подобный шаг, по мнению портала, можно истрактовать как ответ Эрдогану с российской стороны. «Сирия, в отличие от Турции, является страной, которая наглядно демонстрирует возможность и положительный эффект от мирного диалога, мирного соседства христиан и мусульман. Президент Башар Асад никогда бы в жизни не стал передавать собор от одной конфессии к другой», — отметил по этому поводу российский парламентарий Виталий Милонов.

По данным газеты Al-Modon, за реализацию этого проекта первым высказался лидер проправительственного ополчения Набиль аль-Абдулла, который пожертвовал свою землю на строительство собора. Данную идею поддержал также и митрополит епархии Хама Никола Баальбаки. Затем же это предложение одобрили и в российской Госдуме.

Этот шаг призван также увеличить уровень поддержки преимущественно православного ополчения Абдуллы со стороны России.

«Данная инициатива нужна, что показать свою лояльность России, что вполне в русле политики исповедующих православие ополченцев национальной обороны начиная с 2015 года», — считает обозреватель Мохамед Рашид.