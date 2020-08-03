 

Советник Трампа выступил с угрозами в адрес России

03.08.2020, 2:30, Новости дня

Россия «заплатит цену», если подтвердятся слухи о ее «сговоре» с боевиками в Афганистане, сообщил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

О’Брайен в статье для Washington Post заявил, что в том случае, если «недавние обвинения в российских злонамеренных действиях против американцев в Афганистане окажутся правдой», Москва «заплатит цену, даже если цена никогда не станет известна публике». О’Брайен добавил, что РФ «знает» это «по опыту», передает РИА «Новости».

Советник Дональда Трампа перечислил многочисленные санкции, введенные против РФ нынешней администрацией США. Как сообщил О’Брайен, со времен Рональда Рейгана «ни один президент не выказывал Москве столько решительности».

О’Брайен заявил, что Трамп, как и Рейган, «добивается нового пути в отношениях с Россией». На этом пути РФ будет «воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европе». В этом случае «санкции против РФ были бы не нужны», торговля «расцвела бы». По словам советника Трампа, «выгоду от таких отношений» получат народы РФ и США, а также «и весь мир».

Он сообщил, что США и РФ могут в ближайшие месяцы провести диалог по противостоянию терроризму. Подчеркивается, что обе страны «подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма».

О’Брайен «с осторожным оптимизмом» выразил надежду на то, что США смогут «достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие».





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