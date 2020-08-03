Создана высокоэффективная охлаждающая ткань

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03.08.2020, 2:25, Новости дня

Американскими учеными был создан материал, который может эффективно охлаждать человеческое тело без применения электричества.

По словам разработчиков, ткань обладает водоотталкивающими свойствами, передает тепло, а также позволяет влаге испаряться с кожи. Как утверждают ученые, им удалось создать охлаждающую ткань, которая обладает уникальными свойствами и является простой в изготовлении.

Материал был создан специалистами при помощи электроспиннинга полиуретана и теплопроводящего наполнителя в нановолокнистые мембраны. По мнению исследователей, их разработка может быть применена в управлении температурой электроприборов и опреснении морской воды.





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